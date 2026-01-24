Presidente electo de Chile llega a República Dominicana; Abinader lo recibirá en Santiago

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, arribó este sábado a República Dominicana como parte de una gira por Latinoamérica que incluye El Salvador y Panamá, a poco meses de asumir el poder el 11 de marzo.

Kast, ultraderechista de 59 años y líder del Partido Republicano, sostendrá esta noche una reunión con el presidente Luis Abinader en la residencia presidencial de Santiago de los Caballeros, al norte del país.

Kast y su equipo se alojaron en el Hotel Santiago Hilton “donde permanecerá por unas horas”, informó en la víspera el director de Comunicaciones de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, en su cuenta de X.

“Posteriormente, se trasladará a la Casa Presidencial para ser recibido por el presidente Luis Abinader”, añadió Reyna.

La agenda de Kast en República Dominicana se extenderá hasta este domingo.

Ese día, Abinader acompañará al presidente electo chileno a una visita a Dajabón donde le presentará los avances de la verja perimetral que el Gobierno dominicano construye en la frontera con Haití.

Kast llegó al país caribeño por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (este) y fue recibido por el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó.

Coincidencias en política migratoria

Kast ya ha advertido que su Gobierno aplicará una política de mano dura contra el crimen y la migración irregular. Este último tema es un punto de coincidencia entre Abinader y Kast.

Una de sus principales promesas es combatir la migración ilegal, postura que se alinea con la política migratoria del mandatario dominicano, quien intensificó las redadas y deportaciones, principalmente de haitianos.

Kast ha pedido a los migrantes indocumentados que salgan voluntariamente de Chile y ha propuesto convertir la migración irregular en un delito, impulsar las expulsiones masivas y reforzar las fronteras con la construcción de “vallas, muros y zanjas”, según reportes de la agencia AP.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país, más de 300,000 migrantes indocumentados viven en territorio chileno.

Relación bilateral

El pasado 14 de enero, Abinader informó que sostuvo una conversación telefónica con Kast, a quien felicitó por su victoria electoral. Ambos acordaron fortalecer la cooperación y el intercambio entre sus países.

Kast ganó la Presidencia de Chile en segunda vuelta electoral tras conseguir un 58.18% de los votos, frente a la candidata oficialista de izquierda Jeannette, que obtuvo un 41.82%.

República Dominicana y Chile mantienen una relación bilateral cercana, basada en la cooperación política, económica y diplomática.

Gira regional

Kast viajará a El Salvado donde se reunirá con Nayib Bukele y visitará, por segunda vez, la el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Su gira finalizará en Panamá donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que se realizará de miércoles a jueves.