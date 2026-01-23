Abinader presentará a Kast avances del muro fronterizo con Haití

El presidente Luis Abinader presentará este domingo 25 al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, los avances de la verja perimetral que construye el Gobierno dominicano en la frontera con Haití.

Así lo informó este viernes la Presidencia de la República, que explicó que la presentación estará a cargo del ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.

En la actividad también participarán los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, así como invitados internacionales.

Kast visitará República Dominicana sin antes ser juramentado como presidente de Chile. Su juramento está previsto para marzo.

El Gobierno dominicano ha defendido la construcción del muro fronterizo como parte de su política de control migratorio y seguridad nacional, especialmente ante la migración irregular desde Haití.

El tema migratorio es un punto de coincidencia entre Abinader y Kast.

Una de las principales promesas del nuevo presidente chileno es combatir la migración ilegal, una postura que se alinea con la política migratoria del mandatario dominicano, quien ha intensificado las redadas y deportaciones, principalmente de ciudadanos haitianos.

Kast ha pedido a los migrantes indocumentados que salgan voluntariamente de Chile.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país, más de 300,000 migrantes indocumentados viven en territorio chileno.

La mayoría son venezolanos, mientras que los haitianos ocupan el cuarto lugar.

República Dominicana y Chile mantienen una relación bilateral cercana, basada en la cooperación política, económica y diplomática.

El pasado 14 de enero, el presidente Abinader informó que sostuvo una conversación telefónica con José Antonio Kast, a quien felicitó por su victoria electoral.

En ese diálogo, ambos acordaron fortalecer la cooperación y el intercambio entre sus países.

“Le felicité por su victoria y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y el diálogo entre Chile y la República Dominicana en beneficio de nuestros pueblos”, expresó Abinader.

José Antonio Kast, de tendencia ultraderechista, ganó las elecciones presidenciales de Chile en diciembre, tras derrotar por amplio margen a la candidata de izquierda Jeannette Jara.