Abinader retomará su agenda este fin de semana, tras virus gripal

El presidente Luis Abinader retomará su agenda este fin de semana, mientras se encuentra en recuperación de un resfriado viral que le aqueja desde el pasado martes.

La información fue brindada por Alberto Caminero, director de Prensa del Presidente, quien indicó que a pesar de su situación, el mandatario se mantuvo atento a sus funciones y desde su hogar, contactó a funcionarios para dar seguimiento a sus acciones.

“A partir de mañana viernes y durante el fin de semana reactiva las actividades oficiales. Abinader agradece a los dominicanos y a los medios de comunicación por estar pendientes de su salud”, escribió Caminero en un comunicado.

El pasado 21 de enero, el mandatario se ausentó en la misa con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, celebrada en la Basílica de Higüey. La primera dama, Raquel Arbaje, explicó que el gobernante estaba afectado por un virus gripal que le impidió estar en el lugar.

“Tiene un virus gripal, que comenzó anoche con 38 y algo de fiebre. Estaba tosiendo. No me dejó dormir toda la noche”, detalló Arbaje.