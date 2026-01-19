Abinader declara prioritaria situación de aulas en Bahoruco

El presidente Luis Abinader, fue abordado por estudiantes en la provincia Bahoruco, quienes le preguntaron sobre la solución a los problemas de centros escolares en el municipio de Neyba.

Tras escuchar a los alumnos, en el Politécnico Fe y Alegría, el mandatario dijo no haber visto situación similar en otra de las provincias que ha visitado, aunque recordó que a su llegada al poder había 700 obras de las cuales había 585 detenidas por problemas legales.

Abinader prometió enviar una comisión para que le rinda un informe detallado de la situación en materia de aulas en esta franja fronteriza al considerar que es un tema urgente.

“No he ido a otro lugar que me presenten una situación como esta, yo voy a mandar a Roberto Herrera y voy a pedir al ministro que venga cuanto antes porque hay que tomar medidas”, dijo el mandatario, en referencia al director de Infraestructura Escolar (DIE) y el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps.

La gobernadora María Esther Díaz Medina informó que este martes el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, encabezará una comisión que se trasladará a esta provincia a darle seguimiento al compromiso del presidente Abinader.

Dijo, que se realizará una reunión en Neyba con los actores y sectores de la Educación a fin de solucionar los problemas de infraestructuras en la zona, tales como los que mantienen paralizada de manera parcial la docencia en el municipio de Tamayo y otras jurisdicciones del Distrito Escolar 18-01.

A pesar del anuncio del presidente Abinader, con la presencia de autoridades educativa, maestros y estudiantes, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), mantiene la protesta desde el pasado lunes hasta mañana martes, impartiendo docencia hasta el mediodía en las escuelas tamayeras y comunidades cercanas.

Durante su visita a la provincia, el gobernante inauguró la Ciudad Universitaria, y entregó títulos de propiedad a más de 500 familias.