Medio Ambiente declara de urgencia intervención de tramo del río Haina

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró de urgencia ambiental la intervención del río Haina, con el propósito de su readecuación, restauración y remediación de su cauce y franja rivereña, en el tramo comprendido entre el sector Lechería y el Batey Palavé.

Así lo dictó la dependencia, a través de la resolución 0002-2026, del 15 de enero de este año, donde agrega que también se intervendrá la cuenca media y alta, “por representar un riesgo real e inminente” para las comunidades del Batey Palavé, las zonas industriales del área, infraestructuras estratégicas y ecosistemas asociados al río Haina.

Esto, conforme a la resolución, se sustenta en un informe técnico y de impacto ambiental elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual precisa que en la actualidad el río representa un riesgo para más de 10,000 familias de Batey Palavé, vulnerabilidad que se ve agravada con la ocurrencia de fenómenos naturales extremos, como tormentas o huracanes.

Los trabajos a ejecutarse en la zona de readecuación, restauración y remediación ambiental fueron ordenados para iniciarse de manera inmediata y estarán a cargo de las empresas responsables de los impactos ambientales existentes e identificados en los estudios realizados por Medio Ambiente.

De igual forma, se realizarán programas integrales de reforestación, remediación, restauración ecológica y recuperación de las franjas ribereñas, así como acciones de conservación, manejo y restauración ambiental en la cuenca media y alta del río Haina.

Esos programas deberán ser aprobados, técnicamente dirigidos y supervisados permanentemente por Medio Ambiente, a fin de garantizar la coherencia con los planes de ordenamiento territorial, los instrumentos de gestión ambiental y los objetivos de sostenibilidad, reducción de riesgos y protección de los ecosistemas estratégicos de la cuenca.

Asimismo, la resolución insta a la integración de los ayuntamientos, instituciones ambientales y académicas, comunidades locales y actores territoriales en las labores de seguimiento, educación ambiental y vigilancia social del proceso.

Para asegurar el cumplimiento de la resolución y la protección del área a ser intervenida, se contará con la colaboración del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y una labor coordinada con la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Río Haina y abastecimiento de agua

Este río constituye una fuente esencial para el abastecimiento de agua destinada al consumo humano y riego. Además, sostiene varias actividades productivas, económicas y logísticas de carácter estratégico para el desarrollo nacional, incluyendo sectores industriales y operaciones portuarias.

La degradación de su cauce afecta directamente el derecho y consumo del agua.

Esta degradación, se ha dado especialmente por la extracción ilegal e indiscriminada de áridos, en el tramo comprendido entre el sector Lechería y la zona del Batey Palavé, así como en la zona aluvional, la berma natural y la llanura de inundación, lo cual ha alterado gravemente la dinámica fluvial, la estabilidad del lecho, la protección natural frente a crecidas, la funcionalidad ecológica del sistema hídrico y la capacidad del río para disipar eventos hidrometeorológicos extremos.