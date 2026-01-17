Gobierno
Gobierno entrega primer aporte para intervención integral y puesta en valor del Museo Judío de Sosúa
Durante un acto celebrado en la Gobernación de Puerto Plata, Paliza informó que fueron destinados RD$25 millones, correspondientes al primero de dos desembolsos que completarán una inversión total de RD$50 millones para la intervención integral del museo.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, entregó este viernes un primer aporte para la intervención del Museo Judío de Sosúa, como parte de la preservación de la memoria histórica y el reconocimiento a los aportes de la comunidad judía al desarrollo cultural y social del país, especialmente en la región norte.
“El Museo Judío de Sosúa representa una historia de solidaridad, trabajo y valores que han dejado una huella profunda en nuestra identidad. Reafirmamos nuestro compromiso con la memoria histórica y con una comunidad que ha hecho aportes extraordinarios a nuestro desarrollo cultural y social”, expresó el ministro.
Paliza explicó que, en coordinación y planificación con la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Sosúa (ADSS), se ejecutará una intervención completa de las instalaciones del museo, que incluirá la renovación de sus espacios expositivos y la sinagoga, con el objetivo de convertirlo en un referente cultural, educativo y turístico de carácter nacional e internacional.
“Sin dudas, será un punto obligado para quienes visitan Sosúa y Puerto Plata, y un espacio de encuentro que honra nuestros valores y proyecta esta historia hacia el futuro”, añadió.
La directora del Museo Judío de Sosúa, Ivonne Strauss, valoró el respaldo del Gobierno y destacó que la inversión permitirá modernizar el recinto, mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer su vínculo con la comunidad local.
“Esto no es solo una remodelación física; es una oportunidad para fortalecer la memoria y proyectarla hacia el futuro, promoviendo el aprendizaje, el diálogo y los valores que tanta falta hacen en estos tiempos”, afirmó.
Como parte de la agenda, el ministro Paliza también entregó RD$16 millones para iniciativas municipales, culturales y deportivas en la provincia: RD$5 millones a la Alcaldía de Villa Montellano para la culminación de su funeraria municipal; RD$7 millones a la Alcaldía de Imbert para la adquisición de camiones compactadores de desechos sólidos; RD$2 millones a la Unión Carnavalesca de Puerto Plata (UCAPPLATA) y RD$2 millones a la Asociación de Baloncesto de Puerto Plata (ABAPPLATA). Los recursos fueron canalizados a través de la Gobernación de Puerto Plata.
Asimismo, dejó iniciados los trabajos de construcción de dos techados deportivos que beneficiarán al Club Deportivo 12 de Octubre y al Club Atlético y Cultural Hugo Kunhardt, como parte del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y el desarrollo integral de niños y jóvenes.
La actividad contó con la presencia del embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel ante la República Dominicana, Raslan Abu Rukun; la gobernadora de Puerto Plata, Claritza Rochtte Peralta; el alcalde de Sosúa, Wilfredo Olivences; el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez; el presidente de la Parroquia Israelita de Sosúa, Joe Benjamín; así como diputados y otras autoridades provinciales.