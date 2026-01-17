Director de Intrant afirma motoristas son los principales violadores Ley de Tránsito

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, consideró ayer que una gran parte del caos en el tránsito se debe a la inobservancia de la ley, siendo los motoristas, motoconchistas y repartidores los primeros en no cumplirla, porque andan como chivos sin ley.

“Decir que todos los conductores en la República Dominicana cumplen con las leyes de trásito es totalmente falso, si fuera así fuera una maravilla el tema del tránsito, porque gran parte en el caos del trásito tiene que ver con la inobservancia de la ley”, expresó Morrison al dar respuesta a una información publicada ayer por Listín Diario.

Sostuvo que ha estado propugnando por el cumplimiento de la ley, y que todas las instituciones articuladas en lo que tiene que ver con el tema del transporte y el tránsito puedan hacer cumplir la ley.

“El año pasado en el Congreso Nacional yo desnudé la realidad sobre el tránsito, los siniestros viales, los accidentes viales y todo eso”, dijo,

Aumento de las multas

El funcionario expresó que en este tema él va más lejos, porque en el país se requiere aumentar las multas, y que ya lo había expresado en ese peregrinaje, para que se vinculen las diferentes instituciones que tienen que ver con eso, incluyendo a la Procuraduría General de la Repúblicas .

Consideró también que cuando se sorprenda a una persona alcoholizada al ponerle el alcoholímetro, lo que hay es que meterla presa y no darle un chance.

“Cuando esté preso entonces ahí va a aprender que no se puede tomar un volante estando bajo los efectos del alcohol”, agregó el funcionario.

Dijo que hacía la aclaración para que se vea que es un propulsor del cumplimiento de la ley, pero que el Intrant no lo puede todo, que es una institución superpoderosa como a veces cree la gente, sino que hay muchas instituciones transversales como la Procuraduría, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y otros actores.