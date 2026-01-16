Intrant asegura que los choferes cumplen las leyes de tránsito

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) Milton Morrison, aseguró ayer que todas las medidas de tránsito, en especial la prohibición del giro a la izquierda en algunas intersecciones, están siendo cumplidas por la sociedad.

Morrison dijo que con la ayuda de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digestt) se ha estado concientizando a la ciudadanía para que cumpla las leyes de tránsito para que la tasa de siniestros viales siga disminuyendo.

“Digestt está trabajando en esto, los agentes lo están haciendo cumplir las medidas, pero los conductores han aprendido dónde se gira; es parte del compromiso y sobre todo que la sociedad vaya asimilando las diversas medidas, porque lo que nosotros hacemos siempre está basado en la planificación, el juicio y siempre va para mejoría y bienestar de los dominicanos en seguridad”, manifestó Morrison.

Se reducen accidentes de tránsito

Destacó que durante el 2025 se registró una baja en los accidentes de tránsito resultado de las orientaciones a los conductores y apoyados de la iniciativa que se puso en marcha en el 2024 con la firma de un pacto de seguridad vial, formado por el presidente Luis Abinader y otras 122 entidades, del sector público y privado.

El director del Intrant afirmó que, a partir de las firmas recolectadas para el plan por la seguridad vial, instituciones como el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría, Digesett, Obras Públicas y los hospitales de todo el territorio nacional, dieron cara al proyecto y cada una de sus acciones ha aportado para que la tasa de siniestros disminuya.

“Es algo por lo que debemos sentirnos, digamos, orgullosos, pero no es suficiente porque una vida que se pierda ya es mucho. Al ver que las estadísticas comienzan a variar, eso es algo que nos debe hacer sentir que sí podemos como país, si todos nos ponemos de acuerdo en reducir la tasa de siniestros viales”, puntualizó.

El presidente Abinader emitió a finales del 2024 el Decreto 656-24, donde declaró de alto interés la seguridad vial en todo el país.

Durante LA Semanal con la prensa, Abinader dijo que el Intrant será el organismo coordinador del proceso de elaboración e implementación del plan de seguridad vial.

A finales de noviembre de 2025, en el registro civil de la Junta Central Electoral (JCE), se han registrado un total de 2,096 muertes por siniestros viales.

Según los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en lo que va del 2026 han fallecido 84 personas, con una tasa de mortalidad de 0.8% por cada 100 mil habitantes; de los fallecidos, 53 fueron durante la noche. La tasa de muertes disminuyó un 96.0% en comparación con el año anterior.

A pesar de la reducción, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa a la República Dominicana entre las naciones con mayor tasa de mortalidad vial, con 67.23 fallecidos por cada 100,000 habitantes.