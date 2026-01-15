Indotel lanza en NY plan de alfabetización digital

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) lanzaron una campaña de alfabetización digital y educación financiera.

Esta iniciativa está orientada a promover el uso seguro de herramientas tecnológicas y el envío responsable de remesas a través de canales digitales.

La actividad, celebrada en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, se enmarca en los esfuerzos del Estado dominicano por fortalecer la inclusión digital y la protección financiera de la diáspora.

El objetivo es facilitar el acceso a información confiable y formación práctica para una toma de decisiones informada en entornos digitales.

Durante el encuentro con la prensa, el presidente del consejo directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, indicó que esta iniciativa cuenta con la articulación de actores del ecosistema financiero y tecnológico, incluyendo el acompañamiento de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Gómez Mazara resaltó la importancia de robustecer las competencias de los dominicanos en el exterior. “La alfabetización digital es clave para que nuestros ciudadanos puedan desenvolverse con mayor seguridad en entornos tecnológicos cada vez más complejos.

Este acuerdo permitirá llevar formación clara, accesible y útil a nuestra diáspora”, afirmó.

Por su parte, la directora ejecutiva del INDEX y viceministra de Relaciones Exteriores, la embajadora Celinés Toribio, resaltó la dimensión humana de la iniciativa.

“Cuando hablamos de remesas, no hablamos solo de dinero; hablamos de familias, de sacrificios y de vínculos que no se rompen”, expresó.

Asimismo, agradeció la visión del presidente Luis Abinader y del canciller Roberto Álvarez por colocar a la diáspora en el centro de la política exterior.

El cónsul general en Nueva York, Jesús “Chu” Vásquez Martínez, valoró el programa como una herramienta de empoderamiento. “La educación digital fortalece la confianza en los canales formales y consolida el vínculo entre el Estado y sus ciudadanos fuera del país”, puntualizó.

Como parte del lanzamiento se presentaron materiales audiovisuales diseñados para orientar sobre el uso seguro de plataformas, la prevención de fraudes y los mecanismos para el envío de remesas por vías formales.

El encuentro concluyó con un intercambio de preguntas y respuestas, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con el impacto sostenible en las comunidades dominicanas en el exterior.