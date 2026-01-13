Citan prioridades de la agenda de seguridad para 2026

El desmantelamiento de estructuras del crimen organizado, la protección integral de los menores de edad y el combate al microtráfico encabezan las áreas de priorización en materia de seguridad ciudadana para el año 2026, informó el lunes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La agenda se definió durante la primera reunión presencial de este año de Seguridad Ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional.

Uno de los principales ejes será el fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado que opera en República Dominicana.

“Ha tenido un trabajo efectivo por parte de la Policía Nacional, pero va a hacer que dupliquemos los esfuerzos para seguir desmantelando estas estructuras”, afirmó.

Otro eje central será la protección de los menores de edad, que será abordada de forma “integral”.

“La protección integral a los menores de edad, tanto víctimas como victimarios”, señaló la funcionaria.

En cuanto al microtráfico, Raful lo definió como un factor clave en el auge de la delincuencia en los barrios y aseguró que seguirá siendo enfrentado de manera coordinada.

“Como todos saben, es el motor económico de la delincuencia barrial”, dijo la funcionaria, quien explicó que las acciones incluyen labores de inteligencia, operativos permanentes y el sometimiento a la justicia de los involucrados.

“Estamos tratando de trabajar, no solamente con inteligencia, sino con la destrucción de los centros de acopio de manera permanente entre la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el posterior sometimiento al ministerio público de la justicia Dominicana”, indicó.

“Vamos a seguir fortaleciendo las herramientas necesarias para poder contrarrestar y seguir la lucha contra el microtráfico”, sostuvo.

La ministra también anunció medidas para controlar los mercados ilícitos vinculados al robo y reventa de bienes.

“Vamos a tratar de establecer y estamos estableciendo control de los mercados ilícitos, que provienen del robo de motores, de celulares, de metales en República Dominicana”, explicó.

Detalló que, como parte de una alianza público-privada, se habilitó un espacio para la verificación de celulares.

“Hemos creado a través de una sinergia dada por Indotel, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, un espacio en una plaza comercial (Plaza Central), en una alianza público privada”, señaló.

Indicó que en ese lugar los compradores pueden verificar el origen de los equipos.

“Pues hemos logrado que allí tengamos un centro de acopio para las personas que van a comprar celulares, puedan saber si los mismos provienen de ilícito, si han sido robados, revendidos para que tengan la alerta temprana”, explicó.

Dijo que el programa se expandirá hacia los puntos GOB y hacia otros lugares donde hay distribución de celulares y negocios de celulares en plazas comerciales.

Otro aspecto abordado fue el fortalecimiento del orden público desde la prevención. Explicó que el enfoque estará en la reducción de la conflictividad social y la convivencia ciudadana.

“Ahora vamos a enfocarnos bastante desde la parte preventiva que lo estamos trabajando este el Ministerio de interior o la policía preventiva en su rol preventivo en las calles para la reducción de la conflictividad social y la sana convivencia ciudadana”, señaló.

La ministra Faride Raful (centro) dijo que otro eje central será la protección de los menores de edad.EXTERNA

En ese contexto, mencionó temas como la contaminación sónica y el respeto a los derechos ciudadanos.

La ministra aseguró que la violencia de género también seguirá siendo una prioridad para las autoridades.

“Tenemos una ejecución de órdenes de arrestos en el año 2025, el 85%”, subrayó.

Transparencia en recursos de reforma policial

Listín Diario publicó un reportaje sobre los gastos de la reforma policial entre 2024 y 2025, que ascienden a más de 8,000 millones de pesos. Sobre esto, Raful explicó que los recursos están debidamente aprobados y fiscalizados.

“Esos fondos que se disponen para la reforma policial son aprobados por el Congreso Nacional en el presupuesto de cada año”, dijo. “Y obviamente se rinde cuentas, se trata de trabajar de manera integral”, expresó, al señalar que incluso algunos destacamentos han sido intervenidos con esos recursos.

La ministra de Interior y Policía aseguró que el proceso se ha manejado con total transparencia “y lo seguiremos haciendo así”.