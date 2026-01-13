Abinader imparte clases de Moral, Cívica y Ética Ciudadana a estudiantes de quinto grado

El presidente Luis Abinader fungió este martes como docente al impartir una clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana a estudiantes de quinto grado del Liceo Germán Martínez, una actividad poco común en la agenda del mandatario.

La participación de Abinader en el liceo no fue comunicada oficialmente ni convocada por su equipo de prensa para que los medios cubran la actividad.

El jefe del Estado expresó que la materia de Moral, Cívica y Ética Ciudadana debe colocarse adelante en el sistema educativo, porque permite formar mejores compañeros, mejores parejas, mejores ciudadanos y mejores dominicanos del mundo.

Abinader expresó su satisfacción por regresar al aula tras más de dos décadas sin ejercer la docencia, destacando la importancia de reintegrar la enseñanza de la moral, la cívica y la ética ciudadana como pilares fundamentales para la formación de ciudadanos responsables.

Sostuvo que es necesario renovar los valores para que sean esos principios los que construyan una República Dominicana de mejor calidad de vida donde la inmensa mayoría realmente respete las leyes, las normas de convivencia y nuestra Constitución, y sobre todo la dignidad de la sociedad.

Abinader también dijo que, como parte de la planificación de este año, se estableció que los principales funcionarios del Gobierno y también personalidades del país fueran a dar estas clases, para que la gente supiera lo importante que es la moral y la cívica.

El mandatario sostuvo que sin la moral y sin la cívica, no hay ninguno de los otros conocimientos.

Agregó que espera que, en algún momento, el ministro sea profesor, que la vicepresidenta, con quien acordaron que lo va a ser, también participe, y añadió: “Ya hoy me dijo la primera dama que ella quería ser profesora también”.

El presidente destacó que la integridad, la honestidad y el respeto a las normas son valores esenciales para el ejercicio de cualquier profesión y para la convivencia social, señalando que el conocimiento académico pierde valor si no está acompañado de principios éticos.

“La integridad, la moral, la cívica, la honestidad, la ética, es la que te asegura el conocimiento de las otras materias, de los otros conocimientos. Y esa es la importancia de tener esa integridad, de fortalecer la moral y la cívica”, expresó el jefe del Estado.

Prácticas básicas de una ciudadanía responsable

Asimismo, enfatizó la necesidad de cumplir las leyes, respetar el orden público, cuidar los espacios comunes, reciclar, respetar las filas, ser puntuales y actuar con tolerancia frente a las diferencias de opinión, como prácticas básicas de una ciudadanía responsable.

El método de enseñanza utilizado por el mandatario fue la interacción directa con los estudiantes, durante la cual abordó temas como la convivencia comunitaria, el respeto a las normas sobre el ruido, la seguridad vial, la responsabilidad social, el rechazo a la corrupción y la importancia de servir al país con vocación y honestidad, especialmente en el ejercicio de funciones públicas.

En este orden, el presidente Abinader sostuvo un intercambio abierto con los estudiantes, quienes compartieron algunas recomendaciones dirigidas al mandatario.

Entre ellas, plantearon la necesidad de reforzar el orden en los espacios públicos y propusieron medidas relacionadas con la regulación de conductas indebidas en la vía pública.

En ese diálogo, también se abordó la importancia de contar con disposiciones legales que prohíban el consumo de sustancias ilícitas, así como de fortalecer la seguridad en los municipios, con el objetivo de prevenir este tipo de prácticas y proteger a la ciudadanía.

Planificación, cumplimiento de normas y responsabilidad social

En ese sentido, el mandatario destacó la importancia de la planificación, el cumplimiento de las normas y la responsabilidad social como elementos esenciales para mejorar la calidad de vida.

El presidente explicó que el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos debe ir acompañado de una visión integral que garantice su sostenibilidad, señalando que cada avance implica mayores niveles de inversión, gestión y compromiso institucional y ciudadano.

Abinader indicó que la formación en valores debe abarcar los distintos espacios donde se desarrolla la vida cotidiana, como la escuela, la comunidad y el país, exhortando a los estudiantes a asumir un rol activo en la convivencia social.

En ese contexto, propuso la creación de un acuerdo de convivencia escolar, elaborado y firmado por los propios estudiantes, orientado a promover el respeto, rechazar el bullying, la violencia y las ofensas, y fortalecer el comportamiento ciudadano dentro y fuera del centro educativo.

Asimismo, anunció que dicho compromiso será presentado en el Palacio Nacional, donde será respaldado como un ejercicio de participación cívica, junto con una visita institucional que contribuirá a la formación ciudadana de los alumnos.

El presidente escuchó atentamente las intervenciones y agradeció la participación de los estudiantes, valorando el ejercicio de diálogo cívico. Al finalizar, reiteró su agradecimiento por la invitación y dijo que volverán a encontrarse en menos de un mes en el Palacio Nacional.