Asesor tras dar charla en Consejo de Ministros: “Lo más difícil en el Gobierno es la implementación”

El asesor británico y miembro activo de la Cámara de los Lores, Francis Maude, afirmó este domingo que el mayor desafío de los gobiernos no es diseñar políticas, sino lograr su implementación.

Maude ofreció una charla en el primer Consejo de Gobierno de este año, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional.

Maude señaló a periodistas que hacer que las decisiones se conviertan en acciones concretas es lo más difícil dentro de la gestión pública.

“Sabemos por experiencia que lo más difícil en el Gobierno es la implementación, es decir, hacer que las cosas sucedan”, dijo.

El asesor británico explicó que cuenta con experiencia en ayudar a los gobiernos a ejecutar sus planes y lograr resultados.

Dijo que su intención es apoyar al Gobierno dominicano en el “siguiente paso de su proceso de desarrollo”.

“El Gobierno está haciendo un trabajo excelente”, expresó Maude, al destacar el progreso económico de República Dominicana, que calificó como el mejor de la región.

Agregó que existe una fuerte determinación para seguir impulsando ese avance.

Maude dijo que fue invitado por el presidente Abinader “para hablar sobre mi experiencia como ministro en el Gobierno (británico) y mi trabajo con todas las agencias gubernamentales desde que fui ministro en el Reino Unido”.

Este domingo, el Gobierno contó con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Francis Maude durante el Consejo de Ministros, realizado en una jornada extendida de trabajo.

La información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al concluir la primera etapa del encuentro.

Paliza explicó que el Consejo de Gobierno tuvo como objetivo alinear los esfuerzos de todas las instituciones del Estado y priorizar los proyectos que serán impulsados en 2026, para aumentar el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía.

Indicó que el BID participa con equipos técnicos desde el país y desde Washington, aportando soporte metodológico para la planificación gubernamental.

También informó que Francis Maude, exministro del gabinete del entonces primer ministro británico David Cameron entre 2010 y 2015, colabora en el diseño de la metodología de trabajo aplicada en este Consejo de Gobierno.