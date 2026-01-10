Estos son los nuevos subdirectores de la DGII

En conformidad con el decreto 8-26, en el que el presidente Luis Abinader designó a Guarionex Francisco de la Cruz como subdirector de Gestión de Cumplimiento, Juanita María Canahuate Camacho, subdirectora jurídica, Hamlet Gutiérrez Mota, subdirector de Facilitación y Servicios, y Joel Polanco Domínguez, subdirector de Fiscalización, todos ellos correspondientes a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El subdirector de Gestión de Cumplimiento, Guarionex Francisco de la Cruz, es un auditor profesional con 10 años de experiencia en el área financiera y en contabilidad. Es licenciado en Contabilidad Financiera, se desempeña como contador público autorizado y cuenta con un máster en Administración Financiera.

Comenzó su carrera en la firma de auditoría Binder Dijker Otte (BDO); luego fue auditor interno de Induveca. Posteriormente, se desempeñó como contador público y en la actualidad.

Auditor senior para la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, SA (Pollo Cibao).

La subdirectora jurídica Juanita María Canahuate Camacho, quien es socia de Canahuate Rouchès, Consultores y Abogados, doctora en derecho en la Universidad Pantheon-Assas, cuenta con un máster en Tax Law de Georgetown, es abogada en República Dominicana y París, Francia.

Maestra en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), es conductora del programa de televisión Balance Financiero, Conseiller du Commerce Extérieur de la France y miembro de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

El subdirector Hamlet Gutiérrez Mota de Facilitación y Servicios de la entidad es licenciado en economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), con un máster en economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins; ha sido analista junior y de políticas.

El subdirector de Fiscalización designado, Joel Polanco Domínguez.

También fue gerente de regímenes especiales para la DGII del 2014 al 2020 y más reciente gerente de políticas públicas, investigaciones y proyectos en la Asociación de Industrias de la República Dominicana.

El subdirector de Fiscalización designado, Joel Polanco Domínguez, licenciado en contabilidad en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), tiene una maestría en finanzas en la universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC), especialidad de gerencia, maestría en Hacienda Pública y Tributación y gerencia en Barna Management School.

Ha sido auditor externo, administrador local, gerente de fiscalización externa, gerente de medianos y pequeños contribuyentes en la DGII y ha brindado servicios de consultoría independiente desde el año 2020.