Nuevos ministros y directores trabajan con comisión de transición tras nombramientos

Aunque algunos empleados públicos manifestaron sentir incertidumbre de sí los nuevos incumbentes los dejarán en sus puestos de trabajo, el ambiente en Supérate, el Plan Social de la Presidencia, la Dirección General de Aduanas (DGA); Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes funciona con normalidad luego de los decretos del presidente Luis Abinader designando a nuevos representantes en esas instituciones.

Un ambiente tenso y distinto era notable en el Ministerio de Agricultura, a donde reporteros de Listín Diario acudieron a las 11:10 de la mañana de ayer viernes a conocer cómo iba el proceso de transición.

“No puedo darte ningún tipo de información porque soy de la administración pasada (Limber Cruz López) y no me compete”, informó Manuel Santos, de la Dirección de Comunicaciones, a este medio cuando se le cuestionó si Francisco Espaillat Bencosme estaba en el Ministerio de Agricultura y cómo iba el proceso de transición.

Junto con él, en esa Dirección de Comunicaciones, había al menos 12 personas que estaban entretenidos en sus celulares y computadoras y al notar la presencia de los reporteros paralizaron lo que hacían para prestar atención a los cuestionamientos de este diario.

“Llévela al despacho”, le pidió Santos a un joven cuando se le cuestionó quién podía informar del proceso de cambio.

“Hoy es su primer día. Sabes cómo es esto, ahora se encuentra con la comisión de transición trabajando en el proceso y el funcionamiento de las áreas”, explicaron del Despacho del nuevo ministro, Francisco Espaillat Bencosme.

Las reuniones del equipo de transición con los nuevos ministros y directores fue notable en todas las instituciones públicas que poseen nuevos titulares luego de los decretos 2-26; y 3-26, emitidos por el presidente Luis Abinader.

En esas entidades los empleados y trabajos continuaban con normalidad, de acuerdo a lo observado por Listín Diario.

Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que Víctor “Ito” Bisonó, ahora ministro de Viviendas y Edificaciones y quién asumirá la posición el próximo jueves 15 de enero de acuerdo al decreto, lo está ayudando y orientando “a un 150% en la transición”.

“Estamos en un proceso de desaprender y de aprender, muy emocionado y honrado por la confianza del presidente, me entusiasma muchísimo la economía naranja, las Mipymes y las zonas francas y el centro logístico de calidad que ya somos”, expresó Sanz Lovatón al indicar que en la tarde del viernes se reuniría con el Gabinete Logístico para evaluar el proceso inflacionario de principios de año.

Dentro del MICM Sanz Lovatón busca “seguir impulsando” iniciativas que permitan que República Dominicana se siga desarrollando como un centro logístico, “y ya por una visión social y por el estudio de la economía que he podido hacer, yo creo que las Mipymes es la manera en las que más podemos levantar a nuestra gente, entonces yo estaré enfocándome mucho en logística, economía naranja y las mipymes”.

Otra funcionaria que está trabajando en el proceso de transición desde el Ministerio de la Mujer y la Dirección de Desarrollo Social Supérate, es Gloria Reyes, quien informó que se encontraba, a las 9:45 de la mañana del viernes, en “una videoconferencia para el evento que tiene el gobierno el lunes” donde el Ministerio donde fue designada “tiene una mesa”.

Luego de esa reunión, Reyes expresó que acudiría a las oficinas de Supérate, a un encuentro con el equipo de transición y Mayra Jiménez, nueva representante de esa entidad.

Oficialmente, Reyes asumirá su posición en el Ministerio de la Mujer este martes 13 de enero.

El equipo de transición del Gabinete de Políticas Sociales, quien tiene como nueva directora a Geanilda Vásquez; de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que representa Pedro Porfirio Urrutia y la Dirección General de Aduanas, ocupada por Nelson Arroyo, se encontraban en reuniones con los titulares de las entidades cuando este medio acudió a esas instituciones, por lo que no fue posible tener un acercamiento con ellos.

Servicio Nacional de Salud

En el recorrido por las instituciones públicas que tienen nuevos ministros y directores, este diario fue informado, por una joven de recepción, durante la visita al Servicio Nacional de Salud (SNS), a las 10:19 de la mañana, que en el lugar no se encontraba Mario Lama, ni su nuevo titular Julio César Landrón de la Rosa.

A las 2:39 de la tarde, el equipo de Comunicación del SNS, informó que Víctor Atallah, juramentó al doctor Julio César Landrón como nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, en la actividad también estuvo Mario Lama.

Decreto 1-26

A pesar de ser el primer decreto, el 1-26, emitido por el presidente Luis Abinader, este año, y que designaba a Antoliano Peralta como ministro de Justicia y a Jorge Subero Isa como consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, ambos asumirán sus nuevos puestos el jueves 15 de enero.