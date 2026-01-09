Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

LUIS ABINADER 

Abinader convoca Consejo de Ministros extendido para trazar prioridades de 2026

Todos los ministros, directores y funcionarios que conforman el Gabinete se organizarán en mesas de trabajo temáticas y sectoriales

Este domingo Abinader y su gabinete agotarán una jornada de trabajo de día completo en el Palacio Nacional.

Santo Domingo, RD 

El presidente Luis Abinader se reunirá con el Consejo de Ministros extendido y todo su gabinete este domingo para desarrollar una jornada de trabajo dirigida a priorizar y articular proyectos, y a dar seguimiento de las 10 metas presidenciales que resumen el programa de Gobierno.

De acuerdo a la nota de prensa compartida por el Palacio, todos los ministros, directores y funcionarios que conforman el Gabinete se organizarán en mesas de trabajo temáticas y sectoriales, para revisar la planificación y el presupuesto del 2026 a la luz de una lista de prioridades trazadas por el primer mandatario de la nación.

Una vez concluidas las tres sesiones de trabajo del día, los funcionarios deberán dedicarse a garantizar la ejecución plena de los proyectos que más aportan a las 10 metas priorizadas, bajo criterios de aumento de la eficiencia, transparencia y cercanía con la gente.

En la jornada, los funcionarios Abinader definirán los mecanismos claros de seguimiento y articulación para revisar, medir y ajustar cada uno de los proyectos durante todo el transcurso del año.

Las decisiones del primer Consejo de Ministros de este año serán de ejecución obligatoria para todas las instituciones, y servirán como punto de partida para evaluar y mejorar el desarrollo de la gestión gubernamental.

