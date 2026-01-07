¿Quién es Pedro Urrutia Sangiovanni, el nuevo director de Impuestos Internos?

El pasado martes, Pedro Urrutia Sangiovanni fue designado como nuevo director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto número 2-26.

Urrutia Sangiovanni es contador público autorizado y experto fiscal, con amplia experiencia en consultoría tributaria, auditoría y fortalecimiento institucional en el ámbito público y privado.

En su perfil de la red social Linkedin, expresa que sus experiencias son acerca de “asesoría impositiva, revisión de cumplimiento fiscal y leyes análogas, auditorías financieras, fiscales y de cumplimiento, revisión de riesgos, auditoría interna”.

Además, figura como director y socio fundador de Moore ULA, una firma de auditores y consultores empresariales con más de tres décadas de experiencia en consultoría fiscal, auditoria y asesoría empresarial.

En lo académico, es Contador Público Autorizado (CPA), con maestría en Derecho Tributario y certificaciones en arbitraje, prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

Asimismo, fue presidente de la Asociación de Firmas de Contadores Públicos de la República Dominicana, y actual vicepresidente de Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci).

De acuerdo a informaciones brindadas por Presidencia, Urrutia Sangiovanni ha participado en la revisión de legislación tributaria, elaboración de leyes nacionales; es autor, charlista, y referente en debates fiscales y empresariales.