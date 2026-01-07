Nuevo ministro de Agricultura sustituye a Limber Cruz en medio de gestión marcada por críticas

Francisco Oliverio Espaillat Bencosme fue designado el día de ayer como ministro de Agricultura a través del decreto 2-26 por el presidente Luis Abinader en sustitución de Limber Cruz, pese a que este había sido ratificado en la juramentación del nuevo gabinete gubernamental para 2024-2028.

A diferencia de Cruz, Espaillat Bencosme es un ingeniero agrónomo dotado con una experiencia de más de 30 años en el sector arrocero del país y fungió como expresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), destacándose en la innovación y adquisición de equipos de tecnología de punta, como también su impulso al desarrollo de la fumigación de área y recolección a granel.

En 2021 recibió el máximo galardón de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) como “Agroempresario del año 2021” por sus aportes al sector agropecuario.

Su cargo es recibido en un panorama marcado por las críticas a la institución estatal, la política agropecuaria del gobierno con ambiciosos proyectos y la fusión del Instituto Agropecuario Dominicano (IAD) por la institución estatal.

Gestión de Limber Cruz

Nombrado en agosto del 2020, el economista Limber Cruz caracterizó sus cinco años de gestión por fortalecer y modernizar la agricultura en el país, implementando la exportación de uvas a los Estados Unidos, disposición de maquinarias y equipos de alta tecnología en beneficio de los productores, además de un crecimiento del 4.9% en 2024 y 5.2% al Producto Interno Bruto nacional.

Asimismo, logró la reapertura del mercado estadounidense en la exportación de carne de res, reducción en el índice de subalimentación de un 8.3 a 4.6, la autosuficiencia en productos claves como el arroz, plátano y papa, aumentos significativos en la producción de arroz y la disponibilidad de garantizar suficiente producción y suministro de alimentos.

Asediado por plagas como Peste Porcina Africana, Mosca del Mediterráneo, Trips o Tisanópteros y el Caracol Gigante Africano, su administración se enfocó en el control de estas y erradicación con estrategias sanitarias y de bioseguridad.

Factores críticos

De manera inevitable, los distintos fenómenos que llegaron al país en la dirección de Limber Cruz, como el huracán Fiona, la tormenta Franklin o la tormenta Melissa, causaron pérdidas millonarias en el sector y una sensación de malestar en los agricultores por los largos tiempos de espera que ellos notificaron obtener para recibir ayuda.

El caso más reciente ocurrió en octubre del 2025 y el llamado de algunos agricultores de la provincia de San José de Ocoa por la “poca compensación” que recibieron tras perder sus cosechas con cheques que oscilaron entre RD$3,000 y RD$100,000 calificándolos de insuficiente.

En ese mismo año, rumores de corrupción corrieron por los pasillos de la entidad estatal luego de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) arrestara a varios de sus empleados vinculados a desvíos de fondos.

Una fuente clave señaló al Listín Diario que fueron detenidos Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio, y el coronel Harel Katz, encargado del Departamento de Seguridad Militar. Cruz no estuvo involucrado de manera directa en este escándalo, pero sí Freddy Fernández, quien se desempeñaba como jefe del Gabinete.

Los retos

Cuando en 2024 se anunció la deportación masiva de haitianos ilegales, el sector de agricultura mostró su preocupación ante la presencia de estos en la mano de obra y la negación, que, según Cruz, mostraban los dominicanos en trabajar en el campo.

Como solución a este problema, Cruz propuso la emisión de permisos de trabajos transitorios y carnets con código QR para los trabajadores extranjeros establecidos para regular su presencia mientras se fortalecía la capacidad productiva nacional. El comentario fue bastante criticado por la opinión pública.

Hasta el momento, el avance más reciente que demostró esta iniciativa fue la entrega del presidente Luis Abinader de maquinarias agrícolas en noviembre del año pasado como parte del Proyecto de Agricultura Resiliente, posicionándolo como un tema pendiente para Espaillat Bencosme.

De igual forma, erradicar el hambre en el país es un objetivo marcado por el mandatario en la Meta Hambre Cero 2028 que el nuevo ministro deberá asumir. Según lo expresado en LA Semanal, las políticas públicas lograrán esta meta a un promedio de hambre menor del 2.5%.

Por otro lado, la absorción del IAD con esta dependencia pública es un tema pendiente a asumir luego de la oposición mostrada por su dirigente político Héctor Rodríguez Pimentel, quien entiende que no solo se trata de una institución agraria, sino también del desarrollo rural del campo por su administración en las leyes agrarias y su importancia en la economía del país.

“Es una institución creada básicamente para atender que el campesino tenga una porción de tierra para disminuir la pobreza en el campo y para llevar justicia social a la zona rural. Hay que revisar esa decisión de fundir en un solo organismo el Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Agricultura; son funciones totalmente diferentes”, sostuvo durante una entrevista en el programa “El Gobierno de la tarde”.