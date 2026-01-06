Tras cambios, funcionarios agradecen a Abinader y asumen nuevos retos

Tras los recientes movimientos en el tren gubernamental dispuestos mediante los decretos 02-26 y 03-26, emitidos por el presidente Luis Abinader, los funcionarios involucrados en esos movimientos agradecieron las nuevas designaciones.

Los funcionarios designados y salientes expresaron su agradecimiento al presidente Abinader a través de sus cuentas en X e Instagram, destacando la confianza depositada en ellos y reafirmando su compromiso con el país.

Uno de ellos fue el ingeniero Carlos Bonilla, que concluyó su gestión al frente del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), quien manifestó sentirse "agradecido y satisfecho" por el deber cumplido, resaltando el honor de haber liderado la creación de esa institución y anunciando que inicia una nueva etapa dedicada a su familia y a su vida empresarial.

De su lado, Víctor “Ito” Bisonó, designado como el reemplazo de Bonilla en el Mived, agradeció al mandatario la oportunidad de asumir este nuevo reto, asegurando que continuará "trabajando con vocación de servicio y compromiso social para dejar un legado institucional sólido".

Mientras que Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, nombrado ministro de Industria, Comercio y Mipymes, sustituyendo a Ito, reiteró su agradecimiento al presidente Abinader por la confianza y expresó que asume el cargo "con humildad, fe y responsabilidad, destacando el apoyo del equipo gubernamental".

Asimismo, Nelson Arroyo, designado director general de Aduanas, agradeció la distinción y afirmó que desde esa posición "continuará trabajando en favor del fortalecimiento institucional y el desarrollo del país".

En ese mismo orden, Gloria Reyes, designada ministra de la Mujer, agradeció al presidente el voto de confianza depositado en ella, asegurando que asume el cargo como una causa y no solo como una gestión administrativa.

Tony Peña Guaba, quien concluye su etapa al frente del Gabinete de Políticas Públicas Sociales, expresó que cierra uno de los ciclos "más importantes de su vida pública" tras cinco años de gestión y agradeció al mandatario la confianza depositada para servir a los sectores más vulnerables del país.