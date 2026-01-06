Abinader juramenta a Antoliano Peralta y a Jorge Subero Isa

El presidente Luis Abinader juramentó este martes a Antoliano Peralta como ministro de Justicia y a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en un acto celebrado en el Palacio Nacional.

En un comunicado, el gobierno explicó que con estas designaciones Abinader “refuerza áreas estratégicas del gobierno vinculadas al fortalecimiento institucional, el respeto al Estado de derecho y la consolidación del sistema de justicia”.

La juramentación de Peralta y Subero Isa se produjo un día después de divulgarse el decreto presidencial, firmado por Abinader, que los designa a ambos en sus nuevas funciones públicas.

Estos son los primeros movimientos del año que ha realizado el jefe del Estado en su tren gubernamental.

Peralta ocupó la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo durante más de cinco años. Subero Isa es un destacado abogado, que ocupó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desde 1997 hasta 2011.

En sus primeras declaraciones como nuevo ministro de Justicia, Peralta explicó que la creación de esta institución busca separar de forma clara las funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, tal como lo establece la Constitución dominicana.

Peralta señaló que, antes de la existencia del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo estaba vinculado a tareas relacionadas con el sistema judicial, lo que no respondía al principio de separación de poderes.

“Esta misión es parte de la separación de los poderes que es un deseo carnelado en la República”, indicó el funcionario.

Una de las principales novedades es que el sistema penitenciario de República Dominicana pasará a ser coordinado y supervisado por el Ministerio de Justicia.

Hasta ahora, esta responsabilidad estaba, de manera irregular, bajo la dirección del Ministerio Público, explicó Peralta.

El ministro también explicó que la nueva institución asumirá la coordinación del sistema de derechos humanos, así como el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del Estado dominicano en esta materia.

Otra función clave será la defensa jurídica del Estado.

Peralta afirmó que el país ha sido “históricamente desangrado con una serie de demandas, en algunas ocasiones irritantes”, debido a la falta de una defensoría estatal organizada.

“Los demandantes no tienen ganancia de causa porque el Estado no tiene una defensoría organizada”, dijo.

Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Justicia coordinará la defensa del Estado a través de la Oficina de Defensa de la Administración Pública, indicó Peralta.

El funcionario adelantó que estas no serán las únicas responsabilidades del Ministerio de Justicia y que más adelante se darán a conocer otras tareas importantes que recaerán sobre esta nueva entidad.

El pasado 7 de agosto de 2025, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea el Ministerio de Justicia.

No obstante, la normativa establece un “vacatio legis” distinto al habitual. Según el artículo 66, la institución deberá entrar en funcionamiento en un plazo máximo de 12 meses después de la designación del ministro.

Tras su juramentación, Subero Isa expresó que su enfoque estará en promover, dentro del marco constitucional, la prevención del delito en las distintas áreas de la administración pública.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que cumplirá sus funciones “con apego a la ley y a los principios éticos”.

Subero Isa manifestó que, dentro de los límites que establecen la ley y los reglamentos, trabajará de manera conjunta con las autoridades correspondientes para que los funcionarios del Poder Ejecutivo actúen conforme a los principios fundamentales de la ética y la transparencia.

Destacó además que la prevención debe ser un eje central de la gestión pública, al señalar que “la ciudad más limpia es aquella que no se ensucia, el país donde menos delincuencia hay no es donde más se sanciona, sino donde no se cometen”.