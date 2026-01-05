Incertidumbre laboral en instituciones del sector público que serán fusionadas

En septiembre de 2024 el presidente Luis Abinader encabezó la presentación de una segunda reforma para la unificación de ministerios y otras instituciones de administración pública con el objetivo de eliminar duplicidades, eficientizar el gasto público y reducir la burocracia para lograr una estructura estatal más simple junto con una administración más ágil y efectiva.

Hasta el momento, de las instituciones seleccionadas para la fusión, quedan cinco pendientes con posiciones de rechazo en algunos sectores sociales y educativos, además de la incertidumbre y preocupación entre los empleados.

“Es lógico que se van a preocupar porque, ¿qué es lo que se cierra? ¿qué es lo que se elimina? “Al final, el proceso de fusión es básicamente una eliminación que están buscando”, comentó preocupado un servidor público, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Sin informaciones oficiales sobre qué pasaría con su situación laboral en estas dependencias seleccionadas, emociones como desconcierto o temor fueron de las manifestadas por los empleados de estas instituciones al pensar en un posible recorte de personal.

Razón no les faltaría, pues la fusión de los ministerios de Economía y Hacienda contempla la reducción de empleos de las áreas que son de soporte, como la legal, recursos humanos, compras, administración, transporte y otras que no son técnicas/misionales.

Esta fusión llevó consigo procesos de integración, traslado, pensión y desvinculación de personal, bajo estricta coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Instituciones fusionadas

Según lo explicado en LA Semanal del 19 de noviembre de 2024, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) se fusionará con el Ministerio de Educación (Minerd) para mejorar la calidad educativa, fortalecer el sistema educativo y modernizar la política educativa.

Por igual, se anunció que los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) serán fusionados bajo la creación de un ministerio de Economía y Hacienda, mejorando la coordinación y la eficiencia en la gestión pública.

El Ministerio Administrativo de la Presidencia será parte de la Presidencia de la República, para acrecentar la coordinación y eficiencia en áreas clave como recursos humanos, finanzas y comunicación.

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) será absorbido por el Ministerio de Agricultura para “eliminar” la redundancia y capitalizar al Banco Agrícola.

Otras fusiones

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) se combinaría con el Programa Supérate; la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial pasaría a formar parte del Ministerio de la Vivienda (MIVED); los Comedores Económicos se integrarían con el Plan Presidencial Contra la Pobreza, por los servicios similares que brindan.

La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos con el Acuario Nacional crearía el Instituto Oceanográfico y el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria se integraría con el Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria; mientras que la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (Fondearte) sería asumida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

De esa lista, tan solo el Ministerio de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo fue fusionado, la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) con el programa Supérate, cambiando a la Dirección de Desarrollo Social Supérate, y el Instituto Agrario Dominicano absorbido por el Ministerio de Agricultura.