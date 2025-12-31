Aduanas proyecta récord: RD$266,100 millones en recaudaciones en 2025

La Dirección General de Aduanas (DGA) proyecta un cierre de año histórico con recaudaciones que superarán los RD$266,100 millones, lo que representa un incremento de RD$11,300 millones en comparación con el 2024.

Bajo la gestión de Yayo Sanz Lovatón, la institución no solo ha incrementado sus ingresos, sino que ha optimizado sus recursos.

Gracias a ahorros administrativos, la DGA realizó una transferencia adicional de RD$4,100 millones al Gobierno central para obras de beneficio social.

Más eficiencia, menos burocracia Sanz Lovatón destacó que la transformación de la DGA se basa en “recaudar más a un menor costo”.

Actualmente, la institución opera con 4,875 colaboradores, una reducción significativa frente a los 6,614 de 2019. Esto ha permitido que la relación nómina/recaudo baje de un 2.13 % en 2020 a apenas un 1.03 % en 2025.

Logros clave de la gestión se enumeran así: Digitalización: 87 servicios automatizados y 298 trámites disponibles en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Mientras, el despacho en 24 Horas ha generado ahorros superiores a los RD$2,000 millones para los importadores.

Pese a la desaceleración del comercio global, las recaudaciones crecieron un 4.4 %, duplicando el crecimiento acumulado de la economía nacional (2 %).

La gestión de Yayo Sanz Lovatón ha sido fundamental para avanzar en la meta país de convertir a la República Dominicana en el principal Hub Logístico del Caribe.

El programa Despacho en 24 Horas ha sido el catalizador de esta visión, logrando que los importadores ahorren más de RD$2,000 millones en costos de almacenaje.

Este dinamismo ha permitido que la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) duplique su oferta, pasando de 150 a 298 servicios en cinco años.

“En 2025 la DGA se ha embarcado en una gran transformación; hoy recaudamos más con menos colaboradores y a un costo operativo mucho menor”, destacó Sanz Lovatón.

La DGA cuenta hoy con seis certificaciones internacionales en gestión y transparencia, lo que garantiza que el proceso de recaudación sea auditable y confiable.