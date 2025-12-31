Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Aduanas proyecta récord: RD$266,100 millones en recaudaciones en 2025

Yayo Sanz Lovaton, director general de Aduanas.

La Dirección General de Aduanas (DGA) proyecta un cierre de año histórico con recaudaciones que superarán los RD$266,100 millones, lo que representa un incremento de RD$11,300 millones en comparación con el 2024.

Bajo la gestión de Yayo Sanz Lovatón, la institución no solo ha incrementado sus ingresos, sino que ha optimizado sus recursos. 

Gracias a ahorros administrativos, la DGA realizó una transferencia adicional de RD$4,100 millones al Gobierno central para obras de beneficio social.

Más eficiencia, menos burocracia Sanz Lovatón destacó que la transformación de la DGA se basa en “recaudar más a un menor costo”.

Actualmente, la institución opera con 4,875 colaboradores, una reducción significativa frente a los 6,614 de 2019. Esto ha permitido que la relación nómina/recaudo baje de un 2.13 % en 2020 a apenas un 1.03 % en 2025.

Logros clave de la gestión se enumeran así: Digitalización: 87 servicios automatizados y 298 trámites disponibles en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Mientras, el despacho en 24 Horas ha generado ahorros superiores a los RD$2,000 millones para los importadores.

Pese a la desaceleración del comercio global, las recaudaciones crecieron un 4.4 %, duplicando el crecimiento acumulado de la economía nacional (2 %). 

La gestión de Yayo Sanz Lovatón ha sido fundamental para avanzar en la meta país de convertir a la República Dominicana en el principal Hub Logístico del Caribe.

El programa Despacho en 24 Horas ha sido el catalizador de esta visión, logrando que los importadores ahorren más de RD$2,000 millones en costos de almacenaje.

Este dinamismo ha permitido que la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) duplique su oferta, pasando de 150 a 298 servicios en cinco años.

“En 2025 la DGA se ha embarcado en una gran transformación; hoy recaudamos más con menos colaboradores y a un costo operativo mucho menor”, destacó Sanz Lovatón.

La DGA cuenta hoy con seis certificaciones internacionales en gestión y transparencia, lo que garantiza que el proceso de recaudación sea auditable y confiable.

