Onesvie incrementa evaluaciones estructurales tras colapso del techo en Jet Set

Entre 2020 y noviembre de 2025, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) reporta haber realizado 1,391 evaluaciones estructurales en distintas zonas del país.

A raíz de que el pasado sábado colapsara el techo en construcción del Hospital Simón Stridels en Azua y a ocho meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó más de 230 personas fallecidas, Listín Diario solicitó mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública información sobre las evaluaciones estructurales que ha realizado la Onesvie desde el 2020.

Las solicitudes de evaluaciones se incrementaron de forma considerable tras el colapso del techo en el centro de diversión, ya que solo en lo que va de 2025 se han realizado 513, según registros entregados a este diario.

El comportamiento de las cifras oficiales evidencia que 2025 concentra más de un tercio de todas las evaluaciones estructurales realizadas desde 2020, evidenciando un giro relevante en la demanda de estudios técnicos sobre edificaciones existentes.

De las 513 evaluaciones efectuadas en este año, 434 se realizaron después del colapso del Jet Set, lo que refleja un aumento inmediato y sostenido de solicitudes de instituciones públicas y privadas tras la tragedia, en un contexto de mayor percepción de riesgo estructural.

El análisis mensual muestra que el incremento no fue puntual, sino progresivo. Luego de abril, cuando ocurrió el colapso, las evaluaciones aumentaron de forma sostenida hasta alcanzar sus niveles más altos en julio, con 86, y agosto, con 78, seguidos de mayo 66 y septiembre 54.

La Onesvie se encarga de evaluar las estructuras existentes y, de acuerdo al mandato legal definido en el decreto 715-01, es la encargada de realizar la evaluación sísmica y de vulnerabilidad de infraestructuras existentes, siempre a solicitud de instituciones públicas o del sector privado.

Mientras el ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED) es el responsable de la supervisión de las obras en construcción.

Aumento en las cifras

Este comportamiento indica que la respuesta institucional y ciudadana se intensificó con el paso de las semanas, consolidando un patrón de mayor vigilancia técnica sobre edificaciones ya construidas, particularmente durante el segundo semestre del año. No obstante, los registros también muestran que el volumen de solicitudes disminuye hacia el cierre del año. Tras los picos del tercer trimestre, las evaluaciones comenzaron a descender de manera progresiva, con una reducción marcada en noviembre, cuando apenas se realizaron 17, y una caída aún mayor en diciembre, lo que evidencia una desaceleración en la demanda de estudios técnicos al finalizar el período anual.

La Onesvie informó que, pese al impacto nacional del caso Jet Set, no se han producido cambios en sus protocolos de actuación, debido a que la institución mantiene desde su creación un procedimiento basado en evaluaciones solicitadas.

El documento precisa que cualquier ampliación o modificación de sus funciones requiere una reforma legal, a fin de contar con el respaldo jurídico necesario para asumir nuevas atribuciones.

Proyecto en el Congreso

El Senado de la República recibió del Poder Ejecutivo, a través del MIVED, el pasado 15 de octubre, un anteproyecto de modificación a la Ley 160-21, que crea esa institución. La iniciativa propone fortalecer el marco legal de supervisión de edificaciones, incluyendo la inspección de estructuras ya terminadas, la implementación de un certificado de habitabilidad renovable periódicamente y el refuerzo de los mecanismos de fiscalización del Estado.

Campo de acción de la Onesvie

Las evaluaciones realizadas abarcan centros educativos, acompañamiento técnico a hospitales y acueductos, presas y obras hidráulicas, infraestructuras viales, así como edificaciones públicas y privadas.

El análisis preliminar de estas intervenciones indica que la mayoría de las infraestructuras evaluadas requiere labores de mantenimiento preventivo para reducir la probabilidad de incidentes futuros. Estas evaluaciones fueron revisadas y validadas por instituciones y universidades que integran la Comisión de Evaluación de Infraestructuras ante el Cambio Climático, como parte de un proceso técnico multidisciplinario.

Tipos de estudios

La Onesvie realiza distintos tipos de estudios técnicos orientados a identificar riesgos estructurales en edificaciones e infraestructuras existentes. Entre estos se encuentran la Evaluación Visual Rápida (EVR), basada en la metodología FEMA P-154.

Esta evaluación permite detectar de manera ágil señales de vulnerabilidad sísmica para clasificar y priorizar edificaciones que requieren atención, sin determinar aún su nivel definitivo de seguridad; la evaluación de infraestructuras viales, aplicada a carreteras, puentes y estructuras similares; la evaluación detallada, un estudio técnico profundo que define con precisión el nivel de seguridad estructural y las intervenciones necesarias para garantizar la resistencia de una edificación ante un terremoto; las evaluaciones post evento, realizadas luego de fenómenos naturales o incidentes relevantes; y los proyectos de investigación, enfocados en fortalecer el conocimiento técnico y la innovación aplicada a la evaluación de infraestructuras y edificaciones en la República Dominicana.

Personal

En cuanto a su capacidad operativa, la Onesvie informó que cuenta con una plantilla de 216 colaboradores, entre personal administrativo, técnico y especializado, y que no se ha producido ningún incremento en la nómina asociado al caso Jet Set, ni a ningún otro incidente.

Certificaciones

La Onesvie tiene un programa de formación donde de manera complementaria, 366 ingenieros y arquitectos, pertenecientes al Núcleo de Ingenieros Civiles del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), fueron certificados y habilitados para contribuir con la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones antes y después de un terremoto, pasando a formar parte de la Red de Evaluadores Estructurales Dominicanos (REED) y del Banco de Evaluadores.

Estos profesionales completaron 48 horas teórico-prácticas del Diplomado en Evaluación de Edificaciones, enfocado en la aplicación de la Metodología Estandarizada de Evaluación de Edificaciones, orientada a mejorar los procesos de levantamiento de datos, determinación del riesgo, priorización de medidas en infraestructuras críticas y evaluación pre y post desastre.

La capacitación estuvo a cargo de la Onesvie, el CODIA, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), a través del Proyecto Pregeri-RD, con financiamiento de la Unión Europea y certificación académica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Durante el acto de certificación, el director general de la Onesvie, Leonardo Reyes Madera, destacó la importancia de fortalecer las capacidades técnicas de ingenieros y arquitectos para apoyar a los organismos preventivos del Estado en las evaluaciones estructurales y la gestión del riesgo sísmico.

Limitantes

Aunque las evaluaciones estructurales se han incrementado de manera significativa tras el colapso del Jet Set, dentro de las funciones de la Onesvie no está regular para que se lleven a cabo los reforzamientos estructurales, por lo que a pesar de que se hagan las evaluaciones no es suficiente para prevenir las catástrofes.