Ministerio de Defensa destaca avances tecnológicos que fortalecen las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa de la República Dominicana resaltó los avances significativos en materia tecnológica alcanzados por las Fuerzas Armadas, como parte del proceso continuo de modernización y fortalecimiento de las capacidades operativas, orientado a la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y los mejores intereses de la nación.

Estas nuevas capacidades responden a una visión estratégica de largo plazo, impulsada por el liderazgo institucional, que ha priorizado la incorporación de tecnología de estándar internacional para optimizar la vigilancia, la coordinación, la toma de decisiones y la respuesta oportuna ante los distintos escenarios que enfrenta el país en materia de defensa y seguridad.

Entre los principales avances se destaca la consolidación del enfoque Comando, Control, Comunicaciones, Computación, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) como eje integrador del sistema de defensa nacional. Este modelo permite la interconexión de sensores, plataformas tecnológicas, centros de mando y unidades operativas, reduciendo los tiempos de respuesta, mejorando la coordinación interinstitucional y elevando la calidad de la planificación estratégica y operativa.

De manera especial, el Ministerio de Defensa resaltó la incorporación y puesta en operación de sistemas aéreos no tripulados (UAV), integrados de forma estructural al ecosistema del C5i. Estas plataformas permiten ampliar significativamente las capacidades de vigilancia, observación y monitoreo en tiempo real, fortaleciendo la conciencia situacional y el control efectivo del territorio, en especial en zonas fronterizas, áreas estratégicas e infraestructuras críticas.

Las nuevas capacidades tecnológicas ofrecen ventajas concretas como mayor precisión en la obtención de información, transmisión segura de datos en tiempo real, reducción de riesgos para el personal militar y una respuesta más eficiente ante situaciones de seguridad, emergencias y desastres naturales. Asimismo, estos sistemas actúan como multiplicadores de fuerza, optimizando el empleo de los recursos disponibles y fortaleciendo la capacidad de anticipación del Estado dominicano.

En el ámbito de la ciberseguridad y la ciberdefensa, el Ministerio de Defensa destacó los avances en la consolidación del ciberespacio como un dominio operacional, fortaleciendo la prevención, detección y respuesta ante amenazas digitales que puedan afectar la seguridad nacional, las infraestructuras críticas y los sistemas de información del Estado.

De igual manera, se subrayó que la modernización tecnológica ha sido acompañada por un importante proceso de adecuación y mejora de la infraestructura militar, creando las condiciones necesarias para operar sistemas modernos, garantizar su sostenibilidad, elevar los estándares de entrenamiento y contribuir al bienestar del personal de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa reafirmó que estos avances reflejan el compromiso permanente de las Fuerzas Armadas con la modernización, la innovación y la excelencia institucional, como instrumentos fundamentales al servicio del desarrollo, la estabilidad y la seguridad de la República Dominicana, en consonancia con las directrices del Gobierno y en beneficio de los mejores intereses de la nación.