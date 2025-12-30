Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Aduanas alcanzará recaudaciones superiores a RD$266,100 millones

El director de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, destacó que “en 2025 la DGA se ha embarcado en una gran transformación, y todo esto se traduce en una Aduanas que, con menos colaboradores, recauda más y a un menor costo”.

El director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón.

santo domingo, rd 

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que al cierre del año 2025 alcanzará recaudaciones superiores a RD$266,100 millones, superando por más de RD$11,300 millones los ingresos del año 2024.

La institución indicó que realizó una transferencia adicional de RD$4,100 millones contribuyendo a las ejecuciones del Gobierno en beneficio de pueblo dominicano.

Transformación histórica y eficiencia operativa

El director de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, destacó que “en 2025 la DGA se ha embarcado en una gran transformación, y todo esto se traduce en una Aduanas que, con menos colaboradores, recauda más y a un menor costo”.

La institución pasó de 6,614 colaboradores en 2019 a 4,875 en la actualidad, reduciendo la relación nómina/recaudo de 2.13 % en 2020 a 1.03 % en 2025, en línea con la visión del presidente Luis Abinader de eficientizar los recursos públicos.

En materia de calidad, la DGA a automatizado 87 servicios, que pueden gestionarse en línea sin necesidad de acudir físicamente, lo que genera ahorros significativos a los contribuyentes. Además, cuenta con seis certificaciones en gestión, transparencia y transformación digital.

Entre agosto de 2020 y noviembre de 2025, la institución ha recaudado más de RD$1.2 billones (RD$1,201,354 millones). Asimismo, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) pasó de 150 servicios en 2020 a 298 en 2025, consolidando la simplificación de trámites. 

El programa Despacho en 24 Horas ha generado ahorros superiores a RD$2,000 millones en almacenaje y otros costos para los importadores.

A pesar de la desaceleración del comercio mundial y la merma de las importaciones la DGA cerrará el año con un crecimiento interanual superior al 4.4 % en sus recaudaciones, superior al desempeño de la economía que, según el Banco Central, al mes de octubre el crecimiento acumulado es de un 2 %.

