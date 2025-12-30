DIDA identifica más de mil millones de pesos en cuentas de AFP y más de 6,000 pensiones disponibles

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó que, como resultado de los procesos de verificación, acompañamiento y orientación desarrollados a nivel nacional, logró identificar más de RD$1,000 millones correspondientes a cuentas de afiliados fallecidos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como más de 6,000 pensiones que pueden ser gestionadas por sus beneficiarios dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La institución explicó que estos recursos forman parte de más de 117,000 cuentas de afiliados fallecidos, cuyos herederos pueden iniciar el proceso de acceso a los beneficios que legalmente les corresponden, contando con la orientación y el acompañamiento de la DIDA.

Asimismo, se informó que las pensiones identificadas corresponden a más de 26,000 pensiones otorgadas mediante decreto del Poder Ejecutivo, las cuales pueden ser reclamadas por sus beneficiarios una vez completados los procedimientos administrativos correspondientes.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que desarrolla la DIDA para fortalecer el acceso efectivo de la ciudadanía a sus derechos en materia de seguridad social, particularmente en los componentes de pensiones, salud y riesgos laborales.

La institución destacó que durante las festividades de Nochebuena y Navidad se brindaron más de 2,370 servicios a afiliados y sus familiares a través del programa “DIDA 24 Horas Contigo”, una iniciativa que opera de manera continua para orientar, acompañar y ofrecer respuestas oportunas a los ciudadanos, incluso fuera del horario administrativo regular.

En ese marco, la DIDA tiene previsto entregar más de 35,000 materiales educativos a nivel nacional sobre los derechos de los afiliados y el uso adecuado de los servicios de salud, incluyendo información específica sobre el funcionamiento de las farmacias dentro del sistema; adicionalmente, estos contenidos han sido enviados por vía digital a más de 9,000 correos electrónicos como parte de la estrategia de educación y prevención.

La institución reiteró la importancia de portar siempre el carné de afiliación, ya sea físico o digital, para evitar cobros indebidos, y exhortó a los afiliados a comunicarse con su ARS o con la DIDA antes de realizar cualquier pago o adelanto, al considerarse estos como cobros irregulares dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

A través de la línea telefónica 809-472-1900, disponible las 24 horas del día, los afiliados pueden recibir orientación, presentar denuncias o reportar cualquier irregularidad que vulnere sus derechos.