Instituciones públicas laboran con personal reducido este viernes

Aún cuando la declaración de “no laborable”, o “el puente” era el anuncio más anhelado de los empleados públicos para este viernes, la mayoría de entidades públicas instruyeron a su personal dividirse en dos equipos, uno para trabajar en Nochebuena y otro para Año Nuevo, por eso la mayoría de las entidades del Estado trabajan hoy con personal reducido.

El ministerio de Administración Pública (MAP), en su Circular No. 015240, declaró días feriado el 25 de diciembre 2025 y el 1 de enero 2026, e dio libertad a ministros, contralor, consultor jurídico, directores generales y ejecutivos, y otros incumbentes, para definir horarios especiales de trabajos los días previos a estas fechas, siempre que no vaya en detrimento de la prestación de los servicios públicos que ofrecen a la ciudadanía.

La Junta Central Electoral (JCE), emitió la Circular No. 02-2025, estableciendo el “puente” para los viernes 26 de diciembre y 2 de enero 2026, además del lunes 5 de enero, apuntando que en el caso de los Centros de Expedición de Actas y Cédulas de los centros comerciales Galería 360, Coral Mall, Occidental Mall, Bella Vista, Plaza Central, Sambil, Ciudad Juan Bosch, Plaza San Juan, laborarán de 9:00 am a 2:00 pm, los días 24, 26 y 31 de diciembre y el 02 de enero del 2026.

Agrega la circular que la Dirección Nacional de Registro Civil hará los arreglos pertinentes para asegurarse de que se celebren las bodas programadas en las Oficialías de Estado Civil y que haya personal en las Delegaciones de Oficialías Civiles que funcionan en clínicas y hospitales.

Personal reducido

Los ministerios de Trabajo, De Administración Pública, de Educación, de Energía y Minas, así con el Instituto de las Telecomunicaciones, optaron por dividir su personal para mantener activos los servicios esenciales a la ciudadanía, tanto este viernes, como el 02 de enero 2026. Otras como la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), hicieron lo mismo.