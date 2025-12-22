Industriales del Cibao reconocen la labor de la Vice Raquel Peña

La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) y unas 60 instituciones que la integran, expresaron su reconocimiento al trabajo realizado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Destacaron de manera especial su labor social y su compromiso permanente con el desarrollo de la región del Cibao y del país en general.

“En virtud de los hechos ampliamente conocidos y de una trayectoria pública caracterizada por la integridad, la honestidad y una clara vocación de servicio, consideramos necesario reafirmar nuestro respaldo a una gestión guiada por el respeto a la ley, el compromiso ético y la responsabilidad institucional”, expresa la entidad en un comunicado de prensa.

Considera que el ejercicio en la función pública de Peña se ha distinguido por la transparencia, el apego a los valores democráticos y una entrega genuina al bienestar de todos los dominicanos y dominicanas.

Precisa que en los momentos más desafiantes y complejos, la Vicepresidenta ha demostrado de manera inequívoca que su accionar responde al interés nacional, contribuyendo de forma significativa al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible de la República Dominicana

“Reiteramos nuestro firme apoyo a la Vicepresidenta Raquel Peña, convencidos de que su labor continuará aportando al progreso, la estabilidad y el fortalecimiento de nuestras instituciones”, expresa la ACIS en el comunicado.