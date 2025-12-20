Presidente Abinader resalta trabajo de periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional

El presidente Luis Abinader destacó la labor que realizan los periodistas que reportan las incidencias del Palacio Nacional en un trabajo en el que reconoció es intenso por las actividades que involucra su agenda.

"Quiero agradecer a ustedes, que nos acompañan cada día en un trabajo que no es fácil, en un trabajo en el que, yo se que ustedes van muchas veces forzados con las diferentes actividades que tenemos", manifestó el jefe de Estado al compartir un almuerzo con los periodistas que cubren las incidencias del Palacio Nacional.

Manifestó su deseo de ser más cercano a ellos, pero -dijo- que sus obligaciones de Estado no le permiten dedicarle toda la atención que merecen quienes se encargan de informar a la ciudadanía, la cual valora y respeta.

"Vamos a seguir trabajando juntos, con confianza, con respeto y que siempre entre nosotros y más allá de presidente de la República nos sientan como un amigo", expresó el mandatario al tiempo de desearles una feliz Navidad, con mucha salud para el próximo año, éxitos y que lo disfruten con sus seres queridos.

Resaltan apertura con la prensa

En las palabras a los periodistas, el director de Prensa del Presidente, Alberto Caminero, recordó que el encuentro es de confraternidad para hacer un aparte en la labor diaria y compartir como colegas.

Caminero destacó que desde que inició su acompañamiento al presidente Luis Abinader ha mantenido la misma disciplina, el mismo entusiasmo y afán de trabajo y honestidad cuyas acciones en el Gobierno han sido las mismas que lo han caracterizado en su vida política.

Subrayó que el dignatario es un hombre que no fue a servirse del Gobierno y que su proyecto político lo financió con los recursos de familia porque es un hombre "sincero y sin dobleces que no tiene dos caras y que dice las cosas de frente".

De su lado, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, resaltó lo significativo de la presencia del mandatario que modificó su agenda para compartir con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, por la importancia que le confiere al trabajo que realizan los profesionales de la comunicación.

Reyna destacó la cercanía, dedicación y preocupación permanente del mandatario por colocar a los representantes de los medios de comunicación en el sitial que les corresponde.

Dijo que por sus años en el ejercicio de la profesión puede asegurar que el actual es un momento estelar en el periodismo dominicano por la cercanía y preocupación permanente y el contacto directo con los periodistas por la importancia que tienen para el presidente.

"Este es un presidente excepcional en cuanto al manejo de las Relaciones Públicas, la comunicación y su relación con los periodistas en sentido general", apostilló.

En las palabras de bienvenida, el subdirector de la DIECOM, Abel Guzmán Then, resaltó la labor comunicacional de quienes cubren las incidencias de la Casa de Gobierno de forma tan profesional "que, la verdad, eleva el nombre de la comunicación y el periodismo como lo hacen ustedes cada día de manera denodada".

Expresó la satisfacción que siente esta gestión, bajo la dirección de Félix Reyna, en la DIECOM y de Alberto Caminero, en la Dirección de Prensa del Presidente, de compartir un espacio en "la etapa de mayor apertura hacia los medios de comunicación con el presidente, como lo es Luis Abinader, más abierto y que cree en la prensa libre y en la comunicación".

"El presidente Luis Abinader entiende que el trabajo que ustedes hacen diariamente es de cara a la democracia y de cara al sol, para fortalecer la comunicación gubernamental", manifestó.

Al encabezar el almuerzo con periodistas, camarógrafos y fotógrafos que cubren fuente del Palacio Nacional, el jefe de Estado, quien estuvo acompañado del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de los titulares de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), Félix Reyna; de la Dirección de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Caminero y del subdirector de DIECOM, Abel Guzmán Then; agradeció el trato y apoyo a su gestión.