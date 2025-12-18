Gobierno pasa balance a gestión del 2025: Dicen que "hay aspectos por mejorar"

Durante la celebración de la última versión del Consejo de Ministros, el Gobierno pasó balance a la gestión del Poder Ejecutivo en el transcurso del 2025.

Tras una reunión que duró poco menos de una hora, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reconoció que aunque se cumplieron varios de los objetivos planteados en primera instancia, aún hay "aspectos por mejorar".

"Son muchos aspectos los que nosotros tenemos avances significativos que podemos disfrutar y compartir con todos, pero también hay elementos para mejorar y hay espacios en los que tenemos que trabajar y dar más energía. El de la conclusión del año que nos permite hacer balances y que nos permite ver también con retrospectivas y tirar fuerzas con más energía para que este próximo año también podamos vencer parte de esos obstáculos", manifestó Paliza.

Aunque no especificó cuáles son esos temas en que el Gobierno tiene que poner empeño en mejorar, el Consejo de Ministros se realizó justo después de que Santiago Hazim y otros nueve recibieran medida de coerción tras ser acusados por desfalcar al Estado con miles de millones a través de una esquema corrupto en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Paliza negó que el presidente Luis Abinader, quien encabezó el consejo, haya hablado de ese tema en la reunión del Gabinete.

Avances

De acuerdo con Paliza, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentó un reporte actualizado sobre el comportamiento de la economía dominicana al cierre de 2025 y las proyecciones macroeconómicas para el período 2026–2028, insumos clave para la toma de decisiones en materia de inversión pública, política social y planificación sectorial.

"El análisis reafirma la estabilidad macroeconómica como base para sostener el crecimiento, la generación de empleos y el impulso de las políticas prioritarias del Gobierno", reseñó.

Por igual, el viceministro de la Presidencia, Luis Madera Sued, presentó los enfoques estratégicos y el estado de avance de las metas priorizadas, destacando el progreso registrado en áreas clave como infraestructura, educación, salud, seguridad, innovación y fortalecimiento institucional.

Abinader reiteró el compromiso de su gestión con el cumplimiento efectivo de estas metas, señalando que representan el núcleo del esfuerzo gubernamental para mejorar la calidad de vida de la población

Próximo consejo

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la presentación de los resultados de la Jornada de Articulación: Acciones de Gobierno 2026, un proceso liderado por el Ministerio de la Presidencia para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la coherencia entre las prioridades nacionales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado. La jornada incluyó consultas con organizaciones sociales que trabajan con personas envejecientes, niños y mujeres, cuyos aportes fueron integrados en el diseño de las acciones previstas para 2026, reforzando el enfoque humano y participativo de la gestión gubernamental.