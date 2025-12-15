Abinader felicita a José Antonio Kast, presidente electo de Chile

El presidente Luis Abinader felicitó este lunes al presidente electo de extrema derecha de Chile, José Antonio Kast, quien obtuvo más del 58% de los votos tras una campaña de mano dura contra la delincuencia y la migración ilegal.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso en los comicios frente a Jeannette Jara, la candidata de centroizquierda e integrante del Partido Comunista de Chile, quien obtuvo alrededor del 42%.

“Felicito a José Antonio Kast por su triunfo en la elección presidencial de Chile”, escribió el mandatario en un cueto mensaje publicado en su cuenta de X. “Celebramos también la cultura de civismo mostrada por los demás actores”.

Abinader subrayó que los demás candidatos presidenciales reconocieron “oportunamente” la voluntad del pueblo chileno, “el cual votó de forma pacífica y democrática”.

Kast asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.

Una de las promesas del nuevo presidente chileno es combatir la migración ilegal, un tema que coincide con la dura política migratoria del presidente Abinader, quien ha multiplicado las redadas y deportaciones, especialmente de ciudadanos haitianos.

Kast ha pedido a los migrantes que salgan voluntariamente del país. Más de 300,000 migrantes indocumentados viven en Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país. La mayoría son venezolanos; los haitianos ocupan el cuarto lugar.

República Dominicana y Chile han mantenido una relación bilateral muy cercana.

Tanto Abinader como el presidente saliente Gabriel Boric se han reunido en diferentes ocasiones. La más reciente tuvo lugar en 2023 durante la Cumbre Iberoamericana.

Abinader también participó en la toma de posesión de Boric en 2022.