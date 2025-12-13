Oficial amenaza con excluir a periodista de Listín Diario de actos

Uno de los oficiales que coordina la avanzada del presidente Luis Abinader enfrentó verbalmente al reportero de Listín Diario, Sauro Scalella, y amenazó con impedirle la entrada a futuras actividades oficiales del mandatario.

Se trata del mayor del Ejército Manuel Alejandro Fernández Tavares, encargado de la sub-dirección de Seguridad Estática de la Dirección de Avanzada Presidencial del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

El hecho ocurrió el viernes en el Polideportivo Club San Carlos, donde Abinader encabezó un almuerzo navideño con motoconchistas.

Scalella, acreditado para cubrir el Palacio Nacional y la agenda pública del jefe del Estado, asistió al lugar para reportar sobre la actividad.

El periodista se colocó en un espacio por donde saldría el mandatario, con la intención de abordarlo y formularle preguntas de interés nacional.

Scalella intentó consultar al presidente sobre las declaraciones de su par colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que dos cuerpos supuestamente “bombardeados” por Estados Unidos y hallados la semana pasada en una playa colombiana podrían ser ciudadanos dominicanos.

Abinader se retiró sin ofrecer declaraciones, mientras uno de sus escoltas apartó levemente al reportero al momento del intento de pregunta.

Segundos después, el oficial que coordina la avanzada presidencial regresó al área, visiblemente alterado, señalando a Scalella y cuestionando su presencia.

“¿Qué hace ese periodista ahí?”, dijo el oficial, dirigiéndose a otro agente del CUSEP.

Scalella respondió mostrando su carnet de Listín Diario y su acreditación oficial de la Presidencia, explicando que cubre de forma regular las actividades del mandatario.

El oficial continuó interrogándolo: “¿A qué tú viniste a la actividad?”. El periodista respondió: “Vine a cubrir el almuerzo del presidente con los motoconchistas”. El agente insistió: “¿Y cuál fue la pregunta que le hiciste?”.

Tras escuchar la explicación del reportero, el oficial insinuó: “Entonces, tú te agarras del carnet de Presidencia para hacerle preguntas al presidente”.

Scalella replicó: “Ese es mi trabajo”.

El agente, aún alterado, ordenó a otros miembros de la seguridad impedir el acceso del periodista a futuras actividades presidenciales.

Scalella está acreditado en la Presidencia de la República desde octubre de 2024.