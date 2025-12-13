Abinader almuerza con motoconchistas por festejos navideños

El presidente Luis Abinader continúa con sus tradicionales encuentros navideños con distintos sectores de la sociedad. El más reciente ocurrió ayer: Abinader compartió un almuerzo con decenas de motoconchistas en el club deportivo San Carlos, en el Distrito Nacional.

Durante la actividad, el mandatario subrayó que la reunión no tenía fines políticos, sino que buscaba escuchar las necesidades del sector y apoyar su organización.

“No estamos aquí en política ni en colores, estamos aquí para buscar las soluciones al sector, para que sientan que cuentan con nosotros en lograr organizarse y mejorar la vida de cada uno de ustedes”, dijo Abinader ante los motoconchistas.

llamado a la prudencia en las festividades

El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, Óscar Almánzar, hizo un llamado a los motociclistas a extremar la precaución durante el período navideño, especialmente para quienes se desplazarán hacia el interior del país.

“Hacemos un llamado a todos los motociclistas del país que en estas festividades, si van a trasladarse al interior, que usen el casco protector. Y si no quieren irse en una motocicleta, que usen un autobús”, dijo Almánzar.

El dirigente advirtió que buscan evitar tragedias que empañen el inicio del nuevo año.

“El hecho es que no queremos recibir un 2026 con lamentaciones. Y hacemos este llamado a todos los motociclistas del país, en conjunto con el señor presidente de la República, a usar los cacos protectores”, agregó.

El encuentro forma parte de la agenda navideña que desarrolla Abinader con diferentes sectores.