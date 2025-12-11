Medio Ambiente inicia proceso legal contra Fuerza del Pueblo por declaraciones sobre “venta de permisos ambientales”

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció este jueves que, tras las declaraciones emitidas por la organización política Fuerza del Pueblo (FP), inició un proceso para formalizar una acción legal.

La información está contenida en un comunicado de Medio Ambiente, en el que se indica que esta medida fue tomada "debido a la difusión de señalamientos sobre supuestas irregularidades en la emisión de permisos ambientales".

En el referido documento, la institución aseguró que no permitirá que afirmaciones "carentes de fundamento" afecten la credibilidad de su labor, ni la integridad de sus procesos.

Asimismo, la entidad aseguró que las más de 6,000 licencias, permisos, constancias y autorizaciones ambientales emitidas durante este período se han gestionado en cumplimiento con los procedimientos establecidos en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales y fundamentados en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana 64-00.

"El ministerio considera preocupante que la Fuerza del Pueblo haya emitido acusaciones de esta naturaleza sin aportar evidencia, casos concretos ni elementos verificables que respalden sus afirmaciones. En consecuencia, sus representantes deberán responder ante las instancias correspondientes por la difusión de declaraciones que afectan el buen nombre y la integridad de la administración pública", leía parte del comunicado.

Lo que dijo la fuerza del Pueblo

La Fuerza del Pueblo pidió investigar la aprobación de licencias ambientales por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

El secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paino Abreu Collado, consideró que el Ministerio de Medio Ambiente no posee la capacidad para otorgar 6,000 licencias en tan solo 11 meses.

Igualmente señaló al ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, como responsable de un modelo de gestión ambiental “peligrosamente distorsionado”, basado en cifras inconsistentes y decisiones que podrían estar vulnerando los principios fundamentales de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“En una reciente comparecencia el ministro de Medio Ambiente, licenciado Paíno Henríquez, se refirió a varios aspectos de la gestión ambiental del gobierno, en gran parte mostrando ignorancia sobre los temas tratados y ofreciendo datos inexactos e informaciones indemostrables”, dijo Abreu.

Ante esto, destacó la posibilidad de que en la institución opere un mercado para la venta de permisos ambientales, y que no se está cumpliendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales.

"Se habla de agentes que canalizan la obtención de estos permisos a quienes pagan montos extras por fuera", manifestó.