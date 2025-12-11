Intrant reduce pendiente de reductor de velocidad en el Malecón

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) está trabajando en reducir el tamaño de la pendiente del muro reductor de velocidad, ubicado en el Malecón de Santo Domingo.

La información fue ofrecida por el director de Tránsito y Vialidad del Intrant, Joel Gneco Gross, al ser entrevistados por periodistas del grupo de medios Panorama.

Gneco Gross afirmó que esta medida se tomó con el objetivo de facilitar el uso de la calzada elevada de los vehículos pequeños.

"La rampa tenía una pendiente de 13.5 y se va a bajar a una pendiente de 7 para que, aun los carros más bajitos, puedan pasar la calzada elevada", afirmó.

Un recorrido realizado a principios de esta semana por un equipo de reporteros del LISTÍN DIARIO constató que los reductores de velocidad construidos por el Intrant han ocasionado taponamientos en el Malecón de Santo Domingo, frente al parque Eugenio María de Hostos.

Al ser consultado en aquel momento, Gneco Gross dijo que las calzadas elevadas colocadas en toda la avenida cumplen el objetivo de que los vehículos reduzcan la velocidad y evitar accidentes mortales.

En toda la avenida se encuentran 15 reductores de velocidad; de estos, seis son calzadas elevadas y los demás estarán entre vibraline y señales verticales de reducción de velocidad.

Las calzadas elevadas están ubicadas por el frente de la plaza Juan Barón, Fray Antón de Montesinos, entre los hoteles Jaragua y Sheraton, Playa Guibia, en medio de Caribbean Cinemas, Club de los Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Malecón Center, y el último estará en medio del Banco Agrícola, Ministerio de Relaciones Exteriores y avenida Alma Mater.