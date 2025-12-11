Gobierno reseña que ha generado más de 80,000 empleos directos desde las zonas Francas

El Gobierno informó que desde el momento en que el presidente Luis Abinader asumió el Poder Ejecutivo las zonas francas han generado unos 80,160 nuevos empleos directos.

En un acto celebrando en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, el Gobierno indicó que entre abril de 2020 y octubre de 2025, el empleo en zonas francas aumentó de 119,974 a 200,134 puestos, para un crecimiento acumulado de 67 % en cinco años.

"En el año 2020 el mundo vivía una realidad compleja, y nuestra economía enfrentaba grandes retos. Sin embargo, la República Dominicana supo responder con responsabilidad, con políticas claras y con una apertura inteligente al mundo. Hoy celebramos la recuperación plena de los empleos y la expansión sostenida de un sector que se consolida como uno de los pilares de nuestra economía nacional", argumentó Abinader.

Al pronunciar las palabras centrales de la actividad, el mandatario destacó que el hecho de alcanzar más de 200,000 empleos se debe al resultado de un estrategia conjunta, entre el gobierno, el sector privado y la inversión extranjera.

"Esta meta alcanzada es el resultado del esfuerzo silencioso de miles de trabajadores; es fruto de la confianza de nuestros empresarios; y es, sobre todo, la confirmación de que el mundo ve en nuestro país un socio serio, estable y capaz. Cada puesto de trabajo logrado es un testimonio de la credibilidad internacional que hoy distingue a la República Dominicana", señaló Abinader.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Miphimes, Víctor (Ito) Bisonó, destacó que en los últimos cinco años, se han constituído 436 nuevas empresas y construido 45 nuevos parques industriales.

“Desde 2020 hemos venido trabajando para llevar empleos donde antes no lo había. Reabrimos parques que tenían más de 15 años cerrados y construimos nuevos espacios productivos como el de San Juan de la Maguana. Todo este esfuerzo se traduce hoy en más de 200,000 empleos y en una economía que avanza con la gente en el centro”, enfatizó el ministro.

Bisonó añadió que, a noviembre de 2025, el valor de las exportaciones del sector zonas francas asciende a US$7,936.1 millones, siendo lideradas por subsectores como dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, así como productos eléctricos y electrónicos.

El modelo de zonas francas ha experimentado una transformación profunda en su composición laboral.

Entre 2004 y 2024, la participación de operarios se redujo de 86 % a 63.4 %, lo que equivale a más de 39,000 plazas menos en funciones tradicionales. En paralelo, los empleos técnicos pasaron de 9.1 % a 25.3 %, triplicándose en dos décadas, mientras que los puestos administrativos se duplicaron, al pasar de 4.9 % a 11.3 %.

El 54 % del empleo generado en zonas francas es ocupado por mujeres, superando las 106,000 trabajadoras.

A ello se suma un robusto encadenamiento productivo con la industria local: las compras locales de zonas francas pasaron de RD$83 mil millones en 2020 a más de RD$155,400 millones en 2024, un crecimiento de 87 %.

En términos de inversión, la acumulada en el régimen llegó a US$7,735.7 millones en 2024, para un aumento de 49 % respecto a 2020.