Comité de Arbitrios en Estados Unidos aprueba extender ley favorece a RD

El Comité de Medios y Arbitrios, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con una votación de 41 a cero la Ley Hope/Help en Estados Unidos, marcando un paso importante para la salida efectiva de la legislación que da vigencia a las exportaciones de la planta gemela textil que opera Covedi en Juana Méndez, Haití, en la frontera dominicana de Dajabón.

Con el respaldo del comité, integrado por los dos partidos políticos (Demócratas y Republicanos) se da un paso importante para lograr que el beneficio de exportar textiles en Covedi lleguen con cero arancel a Estados Unidos.

“Nos complace el resultado de hoy en la revisión del Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes sobre la legislación avanzada para reautorizar retroactivamente los programas Hope/Help”, informó el empresario Fernando Capellán a Listín Diario.

De inmediaro, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, calificó como un logro trascendental la aprobación unánime (41 votos a 0) en el Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means) de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para avanzar con la legislación que reautoriza retroactivamente los programas Hope y Help.

Bisonó destacó que este consenso bipartidista valida la estrategia de alianza público-privada que se ha desplegado en los últimos meses para salvaguardar la estabilidad de la industria textil y el comercio regional.

“Reconocemos el liderazgo de la coalición empresarial, encabezada por actores como Grupo M/Codevi. Este primer paso firme hacia la extensión definitiva nos confirma que cuando el sector público y el privado trabajan con un mismo objetivo, logramos proteger los empleos y el desarrollo de nuestra gente”, dijo el ministro Bisonó.

La votación confirma el fuerte respaldo para renovar el tratamiento libre de aranceles a las exportaciones de confecciones, brindando certidumbre jurídica a los inversionistas de la región.

Para Capellán, la votación unánime confirma el firme apoyo tanto de republicanos como de demócratas para renovar con prontitud el trato libre de aranceles para las exportaciones de ropa haitiana a EE. UU. El Grupo M/Covedi ha liderado una coalición de partes interesadas y miembros del Congreso de EE. UU. que comprenden claramente lo que Hope/Help aporta a Haití, República Dominicana y EE. UU.

El Comité de Medios y Arbitrios, el órgano de redacción de impuestos más antiguo de la Cámara de Representantes de EE. UU. desde 1789, define la legislación fiscal, incluyendo impuestos, aranceles y programas de servicios sociales. Su notable influencia se ve subrayada por sus numerosos miembros que han alcanzado importantes cargos nacionales, incluyendo presidentes y jueces de la Corte Suprema.

La Ley Hope (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement) y su extensión Help (Haiti Economic Lift Program) son legislaciones de EE. UU. que otorgan a Haití acceso preferencial, libre de aranceles, para exportar productos textiles y de confección al mercado estadounidense, impulsando su economía y generando empleos. Su reciente expiración en septiembre de 2025 ha causado preocupación por la pérdida masiva de empleos en Haití y el posible aumento de la migración hacia República Dominicana, aunque se está gestionando su renovación para mantener la estabilidad económica y la cadena de suministro regional.

Desde antes de finalizar los beneficios, el Gobierno dominicano, vía los ministros de Industria, Comercio y Mipymes (Micm), y de Relaciones Exteriores comenzó a gestionar en Estados Unidos la solución del fin de la Ley Hope/Help, que facilita la exportaciones de confecciones textiles desde Haití hacia ese mercado libre de aranceles, y a la vez reviste una gran importancia para la región, particularmente para República Dominicana.

La Ley finalizó el 30 de septiembre de este año, la cual tuvo duración de 20 años. Garantizó las exportaciones de ropas fabricadas en Haití libre de aranceles hacia Estados unidos.

A raíz de los problemas de seguridad ciudadana en Haití han cerrado la mayoría de las empresas y la única industria que queda en pie es la de Codevi, que emplea ahora a 26,000 personas de las 60,000 que antes laboraban en esa planta.

Bisonó reveló en ese momento la perspectiva que se logre la renovación de la ley por un año y luego se conozca de nuevo en el congreso y se extienda el plazo por un tiempo mayor.

Hop/Help, que es una exención que Estados Unidos le dio a Haití, impacta a la economía dominicana, porque a los dominicanos les interesa que los haitianos tengan trabajo en su país y tengan dinero para que también compren bienes producidos en las industrias dominicanas, explicó.

Sostuvo que por tanto es de interés de que siga funcionando ese programa de exención de impuestos en las exportaciones haitianas, “para que esos empleos, que además son formales y ayudan a la economía en sentido general, se mantengan siendo una opción”.

Recordó que la tela con la que se fabrican los productos textiles en Haití es fabricadas en el país por Hanes en Bonao, Gildan en Monte Plata y también en la zona franca de los coreanos en Barahona.