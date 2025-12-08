Abinader afirma entrada de aviones militares de Estados Unidos es algo "rutinario"

El presidente Luis Abinader se refirió este lunes al aterrizaje de dos aeronaves militares estadounidenses en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), tras el acuerdo firmado con Estados Unidos.

El jefe del Estado dijo que estas acciones forman parte del convenio firmado a finales de noviembre junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Palacio Nacional.

En LA Semanal con la Prensa, Abinader dijo que las aeronaves salen y entran al territorio dominicano de manera rutinaria.

“Están entrando y saliendo aeronaves como parte del acuerdo que hemos firmado, entran y salen de manera rutinaria”, expresó el mandatario.

Previamente, periodistas Listín Diario reportaron la llegada de aviones militares desde la nación norteamericana. Los vuelos trajeron equipos y suministros especiales.

La primera de las aeronaves, un imponente C-5 Super Galaxy, tocó suelo dominicano por la Base Aérea de San Isidro, mientras que un C-17 Globemaster III lo hizo por el AILA.

De acuerdo con informaciones ofrecidas al LISTÍN DIARIO, la llegada de las dos aeronaves ayer se enmarca dentro de un plan previamente establecido de cooperación internacional, cuyo contenido específico no fue detallado de inmediato a los medios de comunicación.

No obstante, se confirmó que las cargas transportadas incluyen ayudas y equipos destinados a reforzar labores estratégicas de apoyo.