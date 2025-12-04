Proyecto "Mi vivienda" entrega las primeras unidades

El presidente Luis Abinader y el ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, encabezaron el relanzamiento del programa “Mi vivienda”.

Bonilla dijo que desde el inicio de la gestión de Abinader hasta la fecha, el Gobierno, junto al Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived), ha entregado más de 20,000 unidades, esperando que a través de este programa se puedan construir y otorgar 8,385 nuevas viviendas.

Asimismo, explicó las facilidades y requisitos que enfrentarán los dominicanos que deseen aplicar por su primera vivienda.

"El Gobierno va a subsidiar en algunos casos un 50% del valor de la unidad y a través del Banco Reservas se va a dar un préstamo a una tasa fija de 8% por siete años... Y vamos a permitir que personas en vez de pagar RD$30,000 por una vivienda en las mismas condiciones en el sector privado ahora va a poder pagar RD$12,000, RD$13,000, RD$14,000 mil pesos mensuales que es casi el 50% de lo que debería pagar por una vivienda en esas condiciones" aseguró.

También destacó que dentro de los requisitos para la evaluación y que las viviendas lleguen a manos de quienes realmente las necesiten, están que el ingreso del solicitante sea menor a los RD$100,0000 mensuales y que obtenga una precalificación bancaria que le permita optar por un préstamo hipotecario, igualmente que esta sea su primera vivienda.

Enfatizó que de 33 proyectos que se presentaron, 19 ya han sido aprobados y distribuidos en diferentes provincias del país, lo que equivale a 8,381 unidades habitacionales hasta el mes de noviembre, buscando así, impactar a más de 28,000 dominicanos.

El ministro informó que la inversión privada estimada para estas nuevas viviendas es de RD$17,673 millones y por parte del bono Mi Vivienda RD$8,070 millones.

PASOS Para acceder al programa

Visitar la página web www.mivivienda.gob.do o acudir directamente al proyecto calificado, seleccionar el proyecto de su interés y contactar al desarrollador. Por último, llenar el formulario para la postulación.