Abinader entrega primeros apartamentos del proyecto habitacional Doctor Leocadio Peña

El proyecto habitacional Doctor Leocadio Peña, ubicado en Santo Domingo Norte y construido para miembros del Colegio Médico Dominicano (CMD), fue entregado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla.

Durante la ceremonia Waldo Ariel Suero, presidente saliente del Colegio Médico Dominicano (CMD), aseguró que Abinader es el presidente que más le ha aportado al sector médico dominicano, afirmando que un proyecto que tenía más de 20 años en pausa, tomó vida cuando el mandatario llegó al poder.

Agregó que en 2024 tuvo una reunión con el presidente, presentándole 18 casos, de los que 17 ya fueron resueltos.

Presidente saliente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Bonilla.Jose Alberto/LD

También resaltó que el mandatario conversó en el encuentro con Bonilla para retomar la terminación de todos los edificios que se encuentran en el proyecto.

El complejo habitacional Doctor Leocadio Peña cuenta con 136 apartamentos listos para su entrega. Sin embargo, el ministro Bonilla destacó que no serán entregados al mismo tiempo, sino por etapas.

Proyecto habitacional Doctor Leocadio PeñaJose Alberto/LD

En el acto, la doctora Daisy Altagracia Castellanos expresó que “hoy vivimos un momento profundamente significativo. Hace unos años, muchos de nosotros confiamos en este proyecto habitacional concebido para ofrecer a los médicos un hogar digno y accesible”.

Recordó que la espera se extendió por 28 años, más de lo previsto, sin embargo jamás perdieron la esperanza. “Por eso este día tiene un valor inmenso, recibir estas llaves no es solo recibir un apartamento, es la combinación de una larga espera”, añadió.

Miembros del Colegio Médico DominicanoJose Alberto/LD

Los beneficiados que estaban presentes recibieron la entrega del proyecto como un símbolo de perseverancia y un acto de justicia para quienes han dedicado sus vidas a brindar servicios en el sector salud.

Reclamo

En el transcurso de la entrega, una de los médicos presentes interrumpió la actividad para solicitar al mandatario la terminación de dos edificios que aún no han sido culminados, rogando que no se olvide de esos médicos que esperan por sus viviendas desde hace más de 20 años.

El ministro de Viviendas y Edificaciones respondió a esta solicitud y explicó que esos edificios no han sido terminados debido a fallas estructurales que traen desde gestiones pasadas, asegurando que Abinader ordenó que sean evaluados para garantizar una solución definitiva que proteja la vida de las personas que vivirán ahí.

Además, el presidente destacó que no quería hablar en la actividad, pero lo hizo por la petición del médico, garantizando la culminación de las unidades pendientes.

Sin embargo, el mandatario expresó que la entrega no será inmediata, ya que el gobierno que inició el proyecto no trabajó con las pautas necesarias para tener una estructura segura.

Para cerrar la actividad, Abinader, Bonilla y Suero entregaron sus llaves a tres de los médicos beneficiados con el proyecto.