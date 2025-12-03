Plan para la protección ciudadana ausente en el Distrito Nacional

A pocos días de la entrega de la regalía pascual y bonos navideños para los dominicanos, las calles de distintos puntos del Distrito Nacional se observan con poca circulación de patrullas encargadas de vigilar los alrededores de la zona.

Tal como lo informó el presidente de la República Luis Abinader, la regalía pascual y los bonos navideños serán entregados a partir del próximo jueves 4 de diciembre, por lo que la Ministra de Interior y Policia, Faride Raful, anunció que a partir del miércoles 3 del mes en curso lanzará a las calles el plan de seguridad para la protección ciudadana en estas épocas de festividad.

El objetivo es mantener el orden y cuidar a los ciudadanos, ya que diciembre es una de las épocas donde más circulación de dinero se refleja por el pago de doble sueldo y las compras constantes que hacen las personas para festejar las navidades y esperar el nuevo año.

Al mismo tiempo, Rafúl explicó que este esta ocasión se trabajará con el doble de los agentes policiales en comparación con el año pasado, incluyendo a los recién graduados de los recursos que imparten la reforma a la Policía Nacional.

Sin embargo, en la tarde de este martes la asistencia de los miembros de la Policía Nacional en los alrededores de la Duarte y otros proximidades es casi nula.

Mientras que la circulación de personas se siente; tiendas, mercados, supermercados y otros establecimientos se visualizan con mucha asistencia de compradores, las calles de la Duarte específicamente se comienzan a dificultar para poder transitar de manera fluida y la cantidad de gente que salen a realizar sus compras suben cada vez más.

Como cada año, algunos dominicanos esperan recibir el doble sueldo mientras que otros la ayuda del gobierno para celebrar las navidades en familia y hacer una cena digna, al igual que muchos delincuentes salen a las calles en estas fechas a sabiendas que las personas están “cobradas” para despojarlos de sus pertenecías.

Así como unos salen a comprar lo que necesitan, otros salen a buscar que quitar, por lo tanto, se espera que el plan para la protección ciudadana se pueda llevar a cabo para que el orden y la seguridad puedan manifestarse en el país.