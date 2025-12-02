Abinader abordará posible alza en las galletas

El presidente Luis Abinader calificó como “fuera de lugar” el anuncio de la investigación que realiza la Comisión de Defensa Comercial (CDC) del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), para imponer una salvaguarda (impuesto extraordinario) a la entrada de galletas dulces y saladas al país.

Durante el espacio LA Semanal con la Prensa, el mandatario aseguró le dará seguimiento al tema para tomar las medidas apropiadas, al momento que externó “me parece, esos anuncios que están fuera de lugar, con unas tasas que no se corresponden”.

“Eso lo vamos a estudiar, y siempre tomaremos las medidas que sean favorables para el pueblo dominicano”, puntualizó el gobernante.

Las principales cadenas de supermercados de República Dominicana elevaron un reclamo contundente para que se suspenda la investigación por salvaguarda a las galletas que realiza la Comisión de Defensa Comercial, misma que observa una solicitud de medida provisional que impondría un arancel extraordinario que podría llevar los impuestos de importación hasta un 87.1%.

En un comunicado suscrito por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, sostienen que desde el inicio de la etapa investigativa, la CDC ha operado con un nivel de imprecisión y falta de información que impide evaluar adecuadamente si la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao es pertinente.

De acuerdo a los supermercados, la Comisión de Defensa Comercial está conduciendo una investigación cuyo objeto ni siquiera ha sido debidamente delimitado, ya que abarca todas las categorías de galletas.

Afirman que esto imposibilita cualquier análisis serio sobre el comportamiento del mercado, la evolución de las importaciones o el impacto real en la competencia.

Las cadenas aseguraron que la cuestión ya no es solo si la salvaguarda es conveniente o no, sino si el país puede permitirse una decisión de alto impacto social tomada sobre la base de un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado desde sus cimientos.

Marcha del pueblo

En el marco de LA Semanal, el presidente fue cuestionado en dos ocasiones sobre la marcha realizada por el partido Fuerza del Pueblo en exigencia de varios reclamos sociales, y las palabras del expresidente Leonel Fernández, quien aseguró que el Gobierno está quebrado.

“Es la oposición que hace oposición. Hay que acostumbrarse a que hagan oposición y hagan sus quejas, es normal", fueron las palabras del jefe del Estado.

En tanto que, Abinader se refirió al acuerdo que autoriza el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario indicó que esta colaboración será hasta el mes de abril de 2026, y que “esto nos va a ayudar bastante con la Armada Dominicana, la información especial y tecnológica”.