Acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos será hasta abril, según Abinader

El presidente Luis Abinader indicó que el acuerdo que autoriza el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico será hasta el mes de abril.

Al hablar del convenio, Abinader recordó que este fue firmado en 1995 por el Gobierno de Joaquín Balaguer, y ampliado en 2003. Apuntó que el acuerdo es para combatir el narcotráfico especialmente en interdicción aérea y marítima.

“Esto nos va a ayudar bastante con la Armada Dominicana, la información especial y tecnológica. Es hasta abril del próximo año”, dijo el mandatario durante el espacio La Semanal con la Prensa.

Este acuerdo, arribado por el presidente y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, provocó ayer un amplio rechazo entre dirigentes políticos de partidos opositores, por entender que viola la Constitución de la República y compromete la soberanía nacional.

Previamente, Abinader explicó que la medida permitirá a aeronaves estadounidenses realizar reabastecimiento de combustible y transportar equipos y personal técnico.

“Es una iniciativa conjunta entre nuestros países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo”, dijo el jefe del Pentágono durante su estadía en el país.