Retirados de las Fuerzas Armadas recibirán incentivo por parte del Gobierno

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, estuvo presente en un almuerzo con militares pensionados de las Fuerzas Armadas donde se anunció que los retirados recibirán un incentivo de 5,000 mil pesos a partir del domingo 30 de noviembre.

La información fue suministrada por el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, durante la actividad realizada en el Ministerio de Defensa de República Dominicana.

Además, el funcionario reveló que el 5 de diciembre muchos de los militares pensionados recibirán la "brisita navideña".

"Muchos de ustedes recibirán en sus cuentas el día 5 de diciembre la brisita navideña. Ese bono de 1,500 pesos es otro aporte de nuestro presidente para que no falte la alegría en nuestros hogares militares", expresó.

Asimismo, Fernández Onofre expresó que el Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, repartirá unos 600 millones de pesos por concepto de sueldo por año a aquellos militares retirados a partir de 2021.

Otro de los beneficios indicados fue la apertura de una farmacia que servirá de ayuda a los distintos pensionados.

"En funciones de nuestro presidente, el apoyo de Salud Pública y Promesecal estamos dejando en funcionamiento una amplia y moderna farmacia con el fin de facilitar el acceso a medicamentos de manera gratuita a todos nuestros militares pensionados", comentó.

Abinader agradece

Por otra parte, el primer mandatario de la nación desveló su agradecimiento a los militares jubilados.

"La gratitud del Gobierno y del país es eterna, inmensa e infinita. Cada día en el Gobierno nosotros buscamos las posibilidades, dentro de las condiciones que tenemos, de mejorar sus condiciones cada día", dijo.

Finalmente, Abinader reconoció y brindó muestras de respeto a cada uno de los invitados presentes.