Procuraduría inicia modernización del Inacif con adquisición de nuevo terreno modelo

La Procuraduría General de la República (PGR) puso en marcha un ambicioso plan para la modernización y eficientización del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), buscando dotar al país de instalaciones de vanguardia para enfrentar la tecnificación de la criminalidad.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, firmó un contrato de usufructo con Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales (DGBN) y responsable honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que permitirá al Inacif disponer de un terreno de más de 27,000 metros cuadrados (44 tareas).

El nuevo terreno, destinado a las áreas de investigación y morgue del Inacif, está localizado estratégicamente en la Avenida Ecológica, sector El Valiente, en Santo Domingo Este.

Reynoso valoró la entrega del inmueble, destacando que la iniciativa busca dotar al país de un "Inacif soñado" con instalaciones a la altura de su personal técnico altamente calificado.

“La criminalidad, sin lugar a dudas, se ha tecnificado, no solo en República Dominicana, lo ha hecho a nivel internacional. En ningún caso debemos permitir que instituciones como el Ministerio Público... no tengan un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que siempre esté más tecnificado para hacer las pericias”, declaró la procuradora general.

Reynoso recordó que la ciencia forense es una herramienta indispensable para el Estado de derecho, contribuyendo a la construcción de una mejor democracia.

Apoyo Presidencial y Visión de Excelencia

Berenice Reynoso resaltó la apertura total e inmediata del doctor Burgos Gómez para ubicar el terreno, y valoró la disposición del presidente Luis Abinader, quien siempre ha mostrado interés en modernizar la institución forense.

Se espera que la nueva sede, por su amplitud, permita la instalación de parqueos necesarios y un entorno paisajístico y forestal que contribuya a revalorizar el municipio.

La Institucionalidad Fortalecida

Por su parte, Rafael Burgos Gómez subrayó la importancia de tener instituciones fuertes y modernas, reconociendo que el Gobierno tiene el compromiso de dotar al órgano forense de la tecnología necesaria "para conservar y preservar derechos y también para la dignidad humana".

El director de Bienes Nacionales destacó que el Ministerio Público debe estar por encima de todas las instituciones del Estado "como responsable de preservar los derechos de los ciudadanos".

El contrato establece que el Inacif dispondrá del inmueble de 27,767.88 metros cuadrados para edificar sus nuevas instalaciones.

En el acto estuvieron presentes, entre otros funcionarios, la directora del Inacif, Sonia Lebrón, y la responsable de la Dirección General Administrativa del Ministerio Público, Claribel Mejía.