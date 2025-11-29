Miembros de Fuerzas Armadas podrán utilizar transporte público gratis, anuncia Abinader en almuerzo

El presidente Luis Abinader instruyó al Ministerio de Defensa que a partir de enero los miembros de las Fuerzas Armadas puedan utilizar de forma gratuita los medios de transporte del sistema de transporte masivo del país, incluyendo el Metro de Santo Domingo y el Teleférico.

“Esta medida constituye un beneficio significativo que impactará positivamente la economía del personal militar y reafirmando las políticas de apoyo impulsadas por el Gobierno”, dice un comunicado del gobierno.

Miembros de las Fuerzas Armadas.

El anuncio lo hizo este sábado el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, durante un almuerzo navideño que encabezó el presidente Abinader con soldados.

Almuerzo navideño.

El almuerzo que realiza Abinader todos los años es una muestra de acercamiento con los hombres y mujeres que custodian la seguridad, la defensa y la soberanía nacional.

“Su presencia reafirma el apoyo permanente del Gobierno al soldado dominicano y el reconocimiento a su entrega incansable en favor de la Patria”, señala un comunicado oficial.

Presidente Luis Abinader.

A la actividad asistieron oficiales generales, superiores, subalternos, alistados, asimilados y personal civil.