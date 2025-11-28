Gabinete de Transporte activa un operativo vial por alto flujo comercial

El Gabinete de Transporte, coordinado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó la puesta en marcha del Plan Especial de Movilidad por el Día de Acción de Gracias y Viernes Negro (Black Friday) 2025.

El operativo busca gestionar el tránsito y el transporte público ante el aumento de desplazamientos por las actividades comerciales.

El plan integra acciones de gestión del tránsito, refuerzo del transporte público, control del estacionamiento, regulación de la logística urbana y coordinación con centros comerciales.

Como parte de las medidas, se realizarán ajustes en los planes de tiempo de los semáforos y se dará seguimiento al tráfico en tiempo real mediante drones.

Estas acciones se coordinarán desde el Centro de Monitoreo 911 y el Centro de Control de Tráfico del Intrant.

El plan contempla la restricción del estacionamiento en el entorno de los centros comerciales, con apoyo de las grúas de ParqueatRD, y la habilitación de carriles en contraflujo en horarios específicos.

Recomendacion del Intrant.Intrant

Refuerzo de 2,000 agentes

La Digesett desplegará más de 2,000 agentes alrededor de los principales centros comerciales a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la fluidez del tránsito en estas zonas de alto flujo vehicular.

El Metro y el Teleférico contarán con horario de operación especial desde las 5:30 de la mañana. Los corredores de autobuses (OMSA y privados) también tendrán planes operativos para aumentar la frecuencia en los principales ejes viales impactados por la actividad comercial.

El plan incluye medidas para la logística urbana. Se reforzará el cumplimiento de la Zona ZAR, regulando el acceso de vehículos pesados al Distrito Nacional de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., recomendando realizar labores de carga y descarga en horario nocturno.

También se coordina con las alcaldías para que la recolección de residuos en zonas críticas se realice durante la noche.

Recomendaciones a la ciudadanía

El Gabinete de Transporte exhorta al sector privado a adoptar medidas similares a las salidas escalonadas del sector público, o a implementar el teletrabajo.

Se promueve al sector comercial el uso de puntos externos de recogida de compras, el comercio electrónico y los servicios de mensajería, para reducir la presión sobre los parqueos.

Las autoridades instan a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos y a seguir las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados.