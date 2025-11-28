Embajador Chen Luning: “Todos los comerciantes chinos deben respetar la ley dominicana”

El embajador de China en República Dominicana, Chen Luning, afirmó el viernes que los comerciantes chinos establecidos en el país deben cumplir con las leyes dominicanas, sin excepción.

El diplomático subrayó que operar de manera legal es “fundamental” para cualquier actividad económica, ya sea una tienda, un restaurante o una fábrica.

“De parte de la embajada siempre hemos exigido a todos los comerciantes, no importa qué actividad económica está aquí en el país, lo importante es que tiene que respetar la ley y las normativas del país”, dijo.

Luning ofreció estas declaraciones durante un encuentro con periodistas dominicanos en la Embajada China.

Encuentro del embajador Luning con periodistas dominicanos.Embajada China

Allí reveló que, minutos antes de la actividad, recibió una llamada del ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, con “una buena noticia”: la reapertura de varios comercios que habían sido clausurados en los últimos meses por incumplimientos en materia de construcción y seguridad.

Según explicó, hace alrededor de dos meses el Ministerio de Vivienda cerró al menos 11 establecimientos chinos debido a la falta de documentos y requisitos técnicos necesarios para garantizar la calidad y seguridad de las edificaciones.

Estos operativos, insistió, fueron motivados por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en abril de este año, que llevó al gobierno a reforzar la supervisión de construcciones en el país.

El embajador señaló que, durante este tiempo, representantes del Ministerio y representantes del sector comercial chino sostuvieron varias reuniones para explicar los procesos y aclarar que las medidas no estaban vinculadas a criterios de nacionalidad, sino a estándares de seguridad.

“En los últimos dos meses los comerciantes chinos ya han cumplido. La gran mayoría de ellos ha trabajado mucho para cumplir las orientaciones de la ley”, dijo.

“El equipo técnico del mismo ministerio ya ha verificado que (los comerciantes chinos) han cumplido todas las reglas de la ley”, añadió.

El ministerio, indicó Luning, ha comenzado a publicar las resoluciones que autorizan la reapertura de estos locales, como ocurrió recientemente con la tienda china Dulce Hogar, en el Distrito Nacional.

Luning aseguró que los comerciantes chinos eligen establecerse en el país porque confían en su clima económico y en el potencial del mercado dominicano.

“He conocido a muchos de los comerciantes chinos que han venido de África, han venido de otro país. Ellos tienen una preferencia del país”, subrayó.

El ministro Bonilla ya ha explicado que los recientes operativos de cierre de establecimientos comerciales responden exclusivamente a motivos de seguridad y prevención, no a criterios de nacionalidad.

“Creo que esos casos de la clausura por la construcción ha dado un buen ejemplo para la solución”, señaló Luning.