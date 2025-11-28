Dos nuevos trenes se suman a la flota del Metro de Santo Domingo

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó a través de un comunicado la llegada de dos nuevos trenes acoplables, los cuales serán incorporados al Metro de Santo Domingo para responder a la alta demanda del servicio de transporte que utilizan los usuarios.

Estos dos nuevos trenes de seis vagones estarían completando los diez trenes modelo Metrópolis 9000, Serie 6 recibidos por la OPRET, con los cuales se aumenta de 14,000 a 22,000 usuarios por hora, completando así el Proyecto de Ampliación de la Capacidad de la Línea 1 del Metro, el cual incluyó un túnel de interconexión entre las Líneas 1 y 2, en la estación Juan Pablo Duarte, explicó la institución.

Además, añade que estos trenes cuentan con tecnología de última generación, la cual permitirá un servicio más eficiente y cómodo para los usuarios del Metro de Santo Domingo. Sus vagones son fabricados bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, en la planta industrial de Alstom, en Santa Perpetua, Barcelona.

La llegada de estos trenes que cuentan con tres vagones, significa que la institución gubernamental ha incorporado trenes de seis vagones a la Línea 1 del Metro, facilitando el incremento de pasajeros, hasta duplicar la capacidad en horas de más alta demanda, acción que sostienen han eliminado las filas en este medio de transporte masivo.

Jhael Isa Tavárez, director ejecutivo del organismo, afirmó que la llegada de nuevos trenes es un aspecto importante para mejorar la experiencia de los usuarios de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

“Con la incorporación de nuevos trenes se han eliminado los tiempos de espera para acceder a este servicio de la Línea 1, el cual es demandado por miles de ciudadanos cada día”, afirmó.

Los nuevos trenes cuentan con cabinas de conducción rediseñadas y modernos sistemas de iluminación interior LED, elevando los niveles de confort y seguridad para los usuarios.

Con la incorporación progresiva de estos trenes se busca fortalecer la operación en la Línea 1, especialmente en las horas pico, contribuyendo a reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros.