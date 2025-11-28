Abinader da primer picazo al City Center en Santo Domingo Este

El presidente Luis Abinader dio este jueves el primer picazo para la construcción de City Center by Lady Lee, un megaproyecto de uso mixto que, según las autoridades, estará listo en dos años y marcará "un antes y un después" en el desarrollo urbano y comercial de Santo Domingo Este.

La inversión del proyecto asciende a unos US$700 millones.

Abinader dijo que la obra será "el mayor centro" de su tipo en el país: integrará áreas comerciales, hoteleras y corporativas.

Afirmó que el proyecto refleja el impulso económico que vive República Dominicana y el crecimiento del municipio más poblado del país.

Alrededor de un millón de personas reside en este municipio.

"Es una visión del nuevo impulso económico que vive República Dominicana y en este caso también el municipio de Santo Domingo Este, que se está convirtiendo ya en el principal municipio del país", dijo.

El presidente Luis Abinader dio este jueves el primer picazo para la construcción de City Center by Lady Lee.RAUL ASENCIO /LD

El presidente subrayó la ubicación estratégica del complejo: se levantará en la autopista Las Américas, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), y con conexión directa a las principales vías nacionales, zonas francas e industrias.

Según explicó, City Center generará más de 6,000 empleos directos y muchos otros indirectos, lo que impulsará la economía local y abrirá oportunidades para miles de familias de Santo Domingo Este.

El proyecto también incluirá un hotel AC Marriott de 16 pisos y 300 habitaciones, centros de convenciones, dos torres de oficinas inteligentes y espacios orientados al turismo de negocios y vacacional.

"Aquí la gente podrá vivir, trabajar, comprar, crear, innovar y compartir y todo en un mismo entorno", subrayó el jefe del Estado.

Rachid Maalouf, directivo de City Center by Lady Lee, explicó que el complejo contará con más de 400 locales, entre ellos 27 tiendas anclas, 31 mini anclas, 23 restaurantes a la carta, ocho salas de cine, gimnasio, casino, área médica con 38 consultorios y más de 3,500 parqueos.

También tendrá zonas residenciales y corporativas.

Maalouf dijo que el proyecto incorporará dos nuevos puentes: uno sobre la autopista Las Américas y otro sobre la Charles de Gaulle, lo que mejorará la movilidad en esa zona del municipio.

"Este primer picazo es una expresión tangible de confianza en República Dominicana, y su liderazgo, y su estabilidad, y su gente", dijo.