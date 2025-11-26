Conadis: El 12% de la población dominicana vive con alguna discapacidad

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en su censo del 2010, más de un millón de personas en el país, equivalente al 12% de la población, vive con alguna discapacidad.

Para orientar y capacitar sobre la discapacidad, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Metz, dijo que durante el último año, entre las deficiencias que predominan en República Dominicana, están las psicomotoras y del espectro autista.

"Nosotros somos los únicos que tenemos la facultad por la ley de certificar la discapacidad; en el año 2024 teníamos 16,000 personas registradas que tenían un diagnóstico con discapacidad; a la fecha vamos por 24,000 que hemos podido certificar a nivel nacional", dijo Metz durante el Desayuno de Listín Diario, presidido por su director Miguel Franjul.

Esta certificación es fundamental, ya que abre la puerta a una serie de beneficios sociales poco aprovechados, incluyendo la posibilidad de importar un vehículo adaptado sin pagar arancel en aduanas, la exención del 3% de transferencia inmobiliaria en la compra de una vivienda, el acceso a becas del 100% en instituciones como la Universidad del Caribe (Unicaribe) y la ampliación de la cobertura del Seguro Nacional de Salud (Senasa) en edad y terapias.

Más casos del espectro autista

Aunque la discapacidad físico-motora sigue siendo la más común en adultos mayores de 18 años, el autismo muestra una mayor prevalencia en niños, niñas y adolescentes. Esta tendencia ha disparado la demanda de apoyo y servicio a Conadis.

Participantes y anfitriones luego de finalizar el desayuno en la sede del Listín.RAÚL ASENCIO/LD

"La discapacidad psicomotora es la más recurrente, porque es la más visible. En la última etapa de nuestra gestión, sobre todo visto de la discapacidad intelectual, sobre todo el autismo, ha crecido bastante en la que más están pidiendo apoyo, más servicio y bonanza", resaltó Metz, diciendo que a través del Fondo de Inclusión por Discapacidad las madres con niños discapacitados pueden recibir RD$6,000.

La directora técnica del Conadis, Katherine Aimeé Rodríguez, aseguró que el aumento en las cifras de autismo se debe en gran medida a la mejora en los procesos de diagnóstico que antes no existían en el país. Muchos adultos que pudieron haber vivido con el espectro autista no fueron diagnosticados en su momento.

Explicó que condiciones como el Síndrome de Asperger y el déficit de atención (TDH), si están combinadas con problemas conductuales y entran dentro de la clasificación del espectro autista.

Según las autoridades del Conadis, para conocer un diagnóstico, se necesita una consulta médica de salud de un pediatra-neurólogo, entre otros especialistas, mediante pruebas, y luego pasar por un proceso de terapia donde se apliquen evaluaciones psicométricas. Eso puede durar alrededor de cuatro a seis meses y tiene un costo promedio entre RD$35,000 y RD$55,000.

A nivel legal, la Ley de Autismo recientemente promulgada establece la necesidad imperiosa de censar o levantar la data de esta población, una tarea que se articula con el plan de levantamiento territorial del Conadis.

Fortalecimiento de programas

Conadis ha utilizado el certificado de discapacidad como una puerta de acceso a la asistencia social.

El Fondo de Inclusión por Discapacidad, dotado de RD$6,000, beneficia a las madres con niños y niñas que tienen alguna condición.

Este programa ha incrementado su cobertura de 8,000 a un total de 12,000 niños que reciben el subsidio, de los cuales unos 8,000 corresponden al espectro autista. Este esfuerzo se articula con instituciones como Supérate para garantizar la ayuda.

Recibimiento al equipo de Conadis que participó en el Desayuno del Listín.RAÚL ASENCIO/LD

En la institución se han creado programas de concientización y capacitación para maestros; junto al Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología (Mescyt) también han entregado 100 becas para estudiar neuropsicología en Colombia. El autismo predomina en niños, aunque en la adultez algunas personas conozcan que viven bajo el espectro.

Para el Trastorno del Espectro Autista (TEA), la división de Inclusión Educativa del Conadis ofrece un servicio de acompañamiento a padres y tutores que enfrenten limitaciones en la matrícula de sus hijos en centros educativos.

Se requiere que el niño tenga un diagnóstico para realizar una evaluación psicopedagógica que permita la construcción del diseño universal de aprendizaje y establecer sus necesidades específicas.

"Homeschooling es la respuesta desde el hogar a la enseñanza y, en algunos casos, para algunos casos particulares, no es la primera salida, sino la última. Se pudiera hacer un homeschooling total o algunos días en casa, otros en la escuela", dijo Aimeé Rodríguez.

Expansión institucional

Conadis ha impulsado la creación del Centro Integral para Atención a la Discapacidad (CAID). Como parte de una estrategia de expansión territorial, se busca construir 25 unidades de intervención territorial y cuatro regionales para el 2026. Los regionales ya planificados se ubicarán en Barahona, San Francisco de Macorís y otro en el Cibao, buscando acercar los servicios a las comunidades.

El encargado del departamento de políticas públicas, Ramón Muñoz, y el especialista en accesibilidad universal, Jonatán Javier, trabajan en la implementación de un Plan Nacional de Discapacidad que se articula con la estructura ministerial.

La estructura del Conadis consta de 10 ministerios, que son parte de su cuerpo directivo, lo que facilita la transversalidad de las políticas. Recientemente, se integraron otras entidades claves como el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el CAID.

El director general del Conadis, Alexis Alcántara, destacó que un indicador clave de la gestión es la implementación de un sistema de puntaje a través del MAP, que exige a todas las instituciones del Estado aplicar políticas de accesibilidad e inclusión.

Vista de la mesa del desayuno.RAÚL ASENCIO/LD

Recordó la necesidad de prestar especial atención a ciertas regiones donde la tasa de discapacidad es considerablemente más alta, como la región nordeste, San Francisco de Macorís y Nagua, que son algunas zonas registradas por el mapa del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Los esfuerzos de Conadis se concentran en hacer de la discapacidad un tema verdaderamente de Estado, asegurando que los derechos y las oportunidades lleguen a cada rincón del país, bajo el amparo de la Ley 5-13.

Sobre la Semana de la Discapacidad

El Consejo Nacional de Discapacidad, junto a otras instituciones, realizará la Semana de la Discapacidad, iniciando el día lunes primero de diciembre con la presentación de los avances del año 2025 y perspectivas 2026 en beneficio de las personas con discapacidad. De igual manera, el lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad, una estrategia a diez años (2025-2035).

Asimismo, participar en el aniversario del CAID, acompañado del Ministerio de Educación, encuentros con familias de estudiantes con discapacidad, obra teatral donde sus actores son personas con discapacidad.

Siguiendo con las actividades de la semana de la discapacidad, se realizarán siembras de árboles en la capital en espacios accesibles y, posteriormente, la entrega de dispositivos de apoyo, entre ellos sillas de posición y deportivas, a fundaciones, clubes y federaciones.

También participarán en la inauguración de un parque inclusivo junto a instituciones de la sociedad civil.

Del día 5 al 7, el Conadis acompañará a la delegación dominicana que participará en el torneo Mundial de Baloncesto 3x3 en Puerto Rico.